El espacio moderado

Las “olas de ese río” que Casado pide a Sánchez que deje de surcar son precisamente las que mantienen a este en el Gobierno, fragmentan a la derecha haciéndola zozobrar, y las que, llegado el momento, le pueden permitir convocar elecciones presentándose el PSOE como la única opción creíble para los españoles, cuando en realidad lo que ha practicado es la tierra quemada. En el caso de no conseguir el resultado que le permitiese gobernar desahogadamente, Sánchez tendría de nuevo la oportunidad de juntarse con los mismos aun después de haber justificado la convocatoria de las urnas por la imposibilidad de lidiar con el extremismo. Le vale todo. Ya lo hizo con UP y volvería a hacerlo. No le tienta al presidente del Gobierno un espacio de centroizquierda para España; cuando se pudo conseguir, ni él, ni Rivera, que, aunque tocado por la ambición, no se fiaba del personaje, se pusieron de acuerdo. Conviene desengañarse.