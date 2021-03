Emociones de la geografía variable

Aparte de las de tipo sanitario, la perimetración ofrece otras ventajas cuando llega la desperimetración. La gente sale a estampida en busca de nuevas sensaciones en el mundo exterior, y como aún quedan municipios perimetrados tiene que montarse rutas para sortearlos, con lo que descubre el territorio. Los viajeros entre ciudades próximas que acaban de ser desperimetradas se sienten como en el extranjero, muestran la típica curiosidad por todo de los turistas y se les ve callejero en mano. “La verdad es que es una ciudad muy bonita”, le oigo decir a alguien de la ciudad de al lado (30 km), a quien conozco de toda la vida y encontraba a cada poco. En ese momento me ve (con la mascarilla no era fácil) y abriendo los brazos me pregunta casi a gritos si soy yo. No puede abrazarme, claro, pues los cuerpos siguen perimetrados, pero nunca hubiera sospechado que me quisiera tanto.