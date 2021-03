La procesión va por dentro

Reitera el presidente Barbón, como si fuera el estribillo de una letanía, que este año no habrá Semana Santa en Asturias. Pero sí la habrá, por mucho que la procesión vaya por dentro y el lavatorio de pies se nos vaya de las manos, en un chorro de gel hidroalcohólico.

Ciertamente no habrá palmas ni ramos, ya ni siquiera desde los balcones, saludando el esfuerzo ciclópeo del personal sanitario. No se celebrarán desfiles ni se verán, atravesando el Huerna, colas de vehículos penitentes, de conductores huyendo en estampida de la pandemia madrileña, ciudad encomendada al manto protector de la señora Ayuso de las Angustias. No saldrán a hombros los santos a la calle, ni celebraremos con los familiares más lejanos ni la primera comida de la desescalada ni la última cena, pero nos toparemos a la vuelta de cada esquina con dolorosas y nazarenos, con ciudadanos dolientes con la cruz de la regulación de empleo a cuestas, hijos que han perdido a sus padres; nietos que han perdido al abuelo, a los que no les dieron vela en cada entierro fallido. No sonarán saetas ni entonarán los coros su retahíla de misereres al madero del despoblamiento. Pero escucharemos la homilía negacionista de algún tonto de capirote.

Lo mejor que se puede decir de Barbón en este año horrible de proporciones bíblicas es que, al contrario de Pedro Sánchez, no se ha lavado las manos al modo miserable de Pilatos. Ha tomado medidas, algunas menos efectivas de lo que se pretendía, otras de dificultosa digestión para algunos sectores, como la hostelería, que ha sufrido una sangría abundante y no le alcanza la bolsa de transfusiones. Para los hosteleros asturianos y sus empleados, hace un año se inició un Gólgota empinado e inagotable que parece no tener fin. Y se antojan escasas las ayudas cirineas que no llegan.