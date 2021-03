Volviendo a Riopedre

Hace ocho meses manifestaba aquí mi extrañeza por la situación penitenciaria del exconsejero Riopedre, comparando su privación de libertad con el trato penitenciario que a otros presos se daba en España: algún etarra o proetarra, golpistas catalanes…

José Luis Iglesias Riopedre fue condenado a cinco años de cárcel por los delitos de prevaricación y cohecho, sin que lo haya sido por apropiarse de cantidad alguna. Ha cumplido ya una cuarta parte de su condena, tiene 81 años y está muy enfermo. Unos informes forenses le dan un año de vida, otros, cinco. Instituciones Penitenciarias y el Centro penitenciario han informado favorablemente a su excarcelación. Reiteradamente, la Fiscalía y el Juez de Vigilancia Penitenciaria se han negado a ello, con dos argumentos, el primero que su anticipada puesta en libertad podría ser motivo de alarma social (¿alarma?, ¿pero quién conoce a Riopedre?), el segundo que no se ha arrepentido y, podría, en consecuencia, volver a delinquir (¡donde? ¡cuándo?).

Si allá a mediados de 2020 apuntaba yo la disimilitud de trato que, con respecto a otros condenados, a don José Luis se le dispensaba, esa disimilitud se ha hecho más notoria en el último mes, con algunas puestas en libertad de otros conocidos condenados.

No dudo que fiscalía y juez cumplen estrictamente con la ley y su entendimiento de la misma, pero no parece, en todo caso, que tengan en cuenta la inequidad que se produce al respecto de esas otras situaciones, ni menos aún que tengan en cuenta el precepto cervantino: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.”

Añadiré algo. Si, según se argumenta, confesándose culpable tendría inmediata libertad, pero no lo hace, acaso porque crea que no lo es y porque prefiere su honor a su libertad, esa renuncia poco favorece a su causa, pero habla bien de su persona.