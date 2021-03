Pasaporte al verano

El pasaporte covid es la respuesta común de Europa para abrirse a los viajes de trabajo, de placer y de contagio. Tiene lo preciso para funcionar: no tanto que sea cierto como que esté certificado (valga la contradicción). Oficial, con sello y membrete, no vengo a Estados Unidos a matar al presidente; esto es chocolate porque tiene un 35% de cacao, la empresa cumple con el medio ambiente porque lo dice este papel. Todo certifica la verdad si el portador no quiere matar al presidente de Estados Unidos o entregarle en la Casa Blanca un sucedáneo de chocolate hecho en una fábrica contaminante.

Como –leo a científicos– no está probado que las vacunas reduzcan la transmisión, el pase verde debería poner en letra muy pequeña “puede contener trazas de cualquiera de las cepas de covid-19”. El papel lo aguanta todo y la sensación de falsa seguridad procede de la seguridad falsa.

Los juristas ven la desigualdad oficial que se crea entre los que están inmunizados y vacunados y los que no. A los jóvenes les faltará un verano, porque son los últimos en la fila de pinchar. El cascarrabias dirá desde casa que no pasa nada porque no viajen, que antes iban a la guerra. El cascarrabias pasó un gran verano en 1967 bailando a “Los Brincos”: “Ya no me puedes mentir, he visto tu pasaporte, dirás que huyo de ti...”.