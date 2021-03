Pequeña historia de una plaza

Tuvo Torcuato Fernández-Miranda un fondo irónico muy asturiano, algo proclive al sarcasmo, un carácter demasiado heterodoxo y una apariencia enigmática, rasgos muy cacareados por sus abundantes enemigos dentro del Régimen que siempre le acusaron de intrigante, en parte por su dificilísimo papel como Consejero del Rey (que él expresó algo dolidamente así: “mi corazón está donde ha nacido, pero mi inteligencia, no”), en parte por su inteligencia afilada y cortante, muy superior a la de aquella cuadrilla de almas montaraces. La combinación de talento y talante dio como resultado un don o facilidad especial para las frases ingeniosas, como la brillantísima y celebérrima respuesta de la trampa saducea. O aquella referencia venenosa y encriptada al entorno de Franco sobre las brumas y las brujas asturianas: “Los asturianos tenemos cierto miedo al corazón y al Sol... En las tardes abiertas de cielo raso, cuando el Sol luce con toda su fuerza, los asturianos sabemos que a la caída de la tarde las nieblas y las nubes surgirán de las entrañas de la tierra o desde la invasión del mar. En esos atardeceres, los valles, las montañas y senderos se hacen peligrosos. Hay quien dice que entre la densa niebla cabalgan las brujas”.

Pero probablemente la más conocida de todas sus frases fue la que, según testimonio de Martín Villa, soltó en una cena de amigos, una analogía ingeniosa que se volvió viral cuando aún no existía lo viral, y que se ha citado miles de veces. Afirmó allí que la operación que hizo posible la Reforma política tuvo un empresario, el Rey, un actor, Adolfo Suárez, y un autor, él. Cabría decir, mutatis mutandis, que en la intrahistoria de la Plaza inaugurada ayer por el Alcalde de Madrid funcionó también una terna, incomparablemente menos distinguida y más insignificante que aquella. Tres humildes mosqueteros, sin más poder que un sentimiento común de rechazo a la memoria histórica injusta, acordaron en una comida de hace años acabar con la sinrazón de que Torcuato Fernández-Miranda no tuviese, cuarenta años después de su muerte, ni una calle, ni una plaza, ni un mal callejón en la capital, cuando la tienen miles de piernas sin méritos comparables (y omitiré nombres por no evidenciar notorias desvergüenzas).

Tres fueron quienes hicieron el papel de insignificantes mosqueteros: el guionista latoso y cargante que repitió durante años a muchas personas lo inadmisible que era que un personaje tan decisivo en la Transición no hubiese recibido ni un mínimo reconocimiento en la capital del Reino, reino al que, como partero, contribuyó a sacar de la placenta democrática. El latoso es quien firma estas líneas; el “empresario” fue un viejo amigo sin cuya red de influencias y su extraordinaria capacidad para las relaciones públicas esa Plaza no habría ido nunca adelante: Antonio Barderas, que, sin ser asturiano ni tener nada que ganar en este empeño, intervino cuantas veces fueron necesarias ante el Alcalde, y ante otras instancias del Ayuntamiento, para destacar la vergüenza que significaba que un personaje así, con Suárez elevado ya a nombre de aeropuerto, no tuviese ni una mísera calle en Madrid; y tres, el decisivo enlace familiar, el periodista gijonés de Abc Juan Fernández-Miranda y Fernández-Miranda (doble redundancia para que no haya dudas de pedigrí), y biógrafo de su tío abuelo (“El guionista de la Transición”), quien agitó el árbol, dentro y fuera del Ayuntamiento, para que cayeran las nueces del propósito. Evidentemente, ninguno de esos esfuerzos hubieran servido de nada sin la firme voluntad del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (con la contribución de Andrea Levy y otros), de sacar adelante la aprobación en los órganos del Ayuntamiento.

Esta intrahistoria, en sí misma insignificante, no es más que una pequeña anécdota, lo importante está en la categoría, que ésa sí es decisiva. A saber, las miserias seculares y las mezquindades irracionales de España que ya amargaron a Jovellanos y que hicieron lo mismo, en vida y lo que es peor en muerte, con Fernández-Miranda. No hace falta tener título de Harvard para darse cuenta de que en los 41 años transcurridos desde la muerte del político en Londres habrá habido miles de ocasiones para que Madrid le concediera un digno reconocimiento, y que han existido muchos poderes y poderosos que habrán tenido mil oportunidades de cambiar realidad tan injusta. Nada se hizo, sin embargo, para acabar con la anomalía. Ni partidos políticos, ni instituciones oficiales, ni alcaldes, ni presidentes de gobierno acabaron con el desatino. Sólo de vez en cuando aparece una pequeña luz en el horizonte, como ha ocurrido recientemente con la Comunidad de Madrid y su Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que anunciaron la creación en Arroyomolinos del Instituto de Educación Secundaria “Torcuato Fernández-Miranda”. Un paso adelante que, por lo que se ve, no se ha dado ni en Gijón, lo que tiene sus bemoles. En definitiva, el viejo cainismo español, el tancredismo interesado, los prejuicios ideológicos fuera de lugar (no sólo ahora, también dentro del franquismo y promovidos por los contumaces enemigos que nunca le faltaron a quien fuera Presidente de las Cortes), el habitual maltrato a los personajes que hicieron posible la mejor historia de España. Extravío secular de la que existen ejemplos por millares. Desde El Cid hasta este Torcuato Fernández-Miranda pasando por el caso sangrante de Blas de Lezo, más de trescientos años en el más ingrato olvido y también sin calle en Madrid hasta hace bien poco. Siglos de envidias, soberbias exacerbadas, egoísmos miopes, maniobras sórdidas, descalificaciones que se califican a sí mismas. Trato fatal a hombres de leyenda y a quienes mayor recompensa merecían. Y todo eso mientras, a la vez, honramos y encumbramos, con suma rapidez y contento, a todo tipo de pícaros. De lo que también hay miles de ejemplos.