Economía política de la vacuna

Siendo la economía la ciencia de asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos, la economía de la vacunación es un hecho, y, aunque se trate de un mercado intervenido, la asignación resulta muy complicada, con centros remotos de producción de suministro no seguro, 17 unidades de distribución (+ 2 ciudades autónomas), cinco marcas para según qué pacientes, rangos de preferencia por edades, por salud, por servicio esencial o no, y todo ello con el telón de fondo de la pandemia amedrentando al personal vacunable. Así que de aquí a fines del verano, como poco, será un tiempo de riesgo para muchos pero también para los gestores, entre los que acabará habiendo heridos y muertos políticos. Como a la vez tendrán que gestionar otro mercado intervenido, el de las ayudas, el profesional de la política debería recibir un plus de penosidad y otro de toxicidad. Encima no hay EPI.