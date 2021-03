Pagar a Messi y contra Messi

Cobrar comisiones lo tenemos muy visto, y hasta Podemos torea acusaciones por fraccionamiento de contratos. Tampoco nos impresiona en exceso la auditoría favorable a los imputados, el ejemplo enésimo sobre el funcionamiento de dicho negocio. Otra sorpresa amortiguada sería la codicia sin límites detectada en un Bartomeu multimillonario, gracias a los negocios de fingers portuarios y aeroportuarios, porque las fortunas se consolidan aprovechando todas las oportunidades que brinda el destino. Lo absolutamente incomprensible es que el Barça pagara sumas estratosféricas para desprestigiar a Messi y Piqué, iconos del club y dianas del antibarcelonismo.

Estábamos preparados para que un juzgado número trece, dado que no hay otro en Barcelona, investigara a un club rival por haber sufragado a agentes del KGB para que invitaran a las estrellas azulgranas a un té con polonio. Ahora bien, que el propio Barça le pagara cien millones anuales a su estrella para invertir a continuación otro millón en difamarlo, ensancha los límites de la esquizofrenia habitual en la religión del balón. No hemos perdido la fe en el fútbol, hemos perdido la fe. Y si el escándalo acaba como el primer asalto carcelario a Sandro Rosell, habrá que concluir que el Consejo General del Poder Judicial también debería configurarse por cuotas futbolísticas, no solo partidistas.