La ley de eutanasia es inconstitucional

Hay que tener muy en cuenta que el exterminio de sectores de población perpetrada por los nazis no pertenece a la categoría de la eutanasia, que es de lo que trata este escrito. Además, la eutanasia nazi tiene grandes diferencias con la que se pondrá en marcha en España: en Alemania se practicaba no solamente a enfermos graves, sino a otras personas con diferentes taras; mientras que en España se practicará sólo a enfermos graves, si previamente la solicitan. Pero tienen algo en común, que ambas se fundamentan en una antropología débil, una idea inconsistente de lo que (quién) es el hombre y, por lo tanto, de su dignidad, que puede variar según la situación.

Decía Kant que el hombre no tiene precio sino dignidad. La dignidad humana se posee por ser hombre, con independencia de otros factores (dignidad ontológica), y es la base del ordenamiento jurídico. Pero, como hemos visto, en el régimen nazi la valoración de las personas y, por lo tanto, de su dignidad dependía del estado en que se encontraban o de las cualidades que tenían. La dignidad así valorada se podría llamar “de situación”.

Una vez finalizada la II Guerra Mundial, se puso en marcha un movimiento para evitar que, en el futuro, ningún otro régimen totalitario ni democrático volviese a sacrificar a las personas y su dignidad, en aras de una ideología. El documento resultante se hizo publico en 1948 con el nombre de Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que decía: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca... de todos los miembros de la familia humana”. La dignidad ontológica, por lo tanto, estaba en la base y en el espíritu de la Declaración.

Una vez comprobado que hay dos modos de valorar la dignidad (ontológica y “de situación”) es el momento de estudiar cuál de los dos es el que se utiliza en la futura ley que se pretende aprobar en España. En dicha ley, la propuesta de eutanasia se hace con la intención de salvaguardar la dignidad y la libertad de los españoles. En la exposición de motivos consta que la dignidad que se defiende tiene como basamento el artículo 10 de la Constitución. Por lo tanto, para ver si la ley de eutanasia es constitucional o no, hay que comprobar si el concepto de dignidad que asume lo hace siguiendo el criterio de la Constitución.

El articulo 10,1 de la Constitución dice: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes..., son fundamento del orden político y de la paz social”. El siguiente párrafo –10,2– sostiene que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la DUDH”. Y como la DUDH tiene como principio fundamental la dignidad ontológica, es evidente que la Constitución Española también sigue el mismo principio. Así mismo, lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en las sentencias 53/85 y 337/94.

Sin embargo, en la propuesta de ley de eutanasia 122/20, la dignidad que se asume es la “de situación”. Ya que en el desarrollo de dicha ley se expone que el sufrimiento del enfermo vulnera su dignidad (ver exposición de motivos) y, basándose en ello, se da la opción de eliminar al ser que sufre en lugar del sufrimiento.

Además en el preámbulo reza que la ley es una respuesta a una demanda social –lo cual contrasta con mi experiencia de 50 años tratando enfermos graves en los que no he vivido tal demanda–. El sector de la sociedad que la defiende lo hace en base a la dignidad “de situación”. Para demostrar que es así, veamos un ejemplo. Un miembro de Izquierda Unidad dijo lo siguiente en el Parlamento: “... cuando por causa de naturaleza médica se ponga en situación de fuerte menoscabo de su dignidad –se refiere al enfermo– hace que se deba dar oportunidad de poner fin a una vida indigna...”. Estas palabras indican claramente que la dignidad depende, según ellos, del estado del enfermo. La ponencia quedó registrada en el Boletín del Congreso de los Diputados del 9 de febrero de 1998. Los propagadores del eslogan “muerte digna” usan el mismo argumento para justificar la eutanasia. Teniendo en cuenta todo lo anterior la pregunta clave sería: ¿Tiene fundamento constitucional que el Estado preste servicio de matar a un enfermo (derecho prestacional) basándose en un menoscabo de su dignidad, cuando tanto la Constitución como la DUDH dicen claramente que ninguna situación influye en la dignidad intrínseca de cada la persona? La respuesta es que no y que, por lo tanto, la futura ley es inconstitucional.