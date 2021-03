El momento político

Algunos analistas interpretan los notorios desencuentros entre los miembros del ejecutivo como un reparto teatrero de papeles, pero la situación está tomando un cariz que obliga a preguntar sin rodeos si la apuesta de Pedro Sánchez está abocada al fracaso. Los desplantes de Podemos, sean debidos a discrepancias de fondo o a intereses tácticos, son continuos. Los grupos nacionalistas que apoyaron la investidura muestran su desapego y retan al PSOE con sus iniciativas parlamentarias. El PNV transmite advertencias claras y amaga con ensanchar el campo de maniobras. En las últimas semanas, el gobierno ha evitado derrotas en el Congreso gracias al voto de diversos grupos, incluido VOX. Ni expresidentes, ni ministros de Unidas Podemos, ni dirigentes nacionalistas vascos, han querido participar en el aplastamiento de armas terroristas por una apisonadora, el acto político más ridículo que se recuerda desde aquellas memorables palabras pronunciadas por Aznar ante la prensa con una irrisoria entonación angloparlante. Pedro Sánchez solo ha contado con la presencia de varios ministros de su partido. Y en su visita a la Seat, acompañando al Rey, ha recibido plantón de los representantes de la Generalitat, sus interlocutores en el diálogo que propone con Cataluña. Tal como se han sucedido, los hechos nos llevan a inferir de la aprobación de los presupuestos que, lejos de constatar la solidez de sus apoyos, tuvo el efecto de una victoria pírrica para el presidente del gobierno. En esa perspectiva, es preciso plantear si la coalición es inevitable o, por el contrario, está iniciando el proceso de su disolución.

Estos días, en la prensa madrileña se ha especulado con la posibilidad de un adelanto electoral en 2022, después de que el gobierno exhiba los fondos europeos y antes de que adopte medidas drásticas con el gasto público. Además, las tensiones internas habrían llegado a un punto que ya no permitirían actuar de forma unitaria al gabinete. Por supuesto, no es lo mismo convocar elecciones por conveniencia propia que por el interés general. Pedro Sánchez tomará la decisión cuando calcule que tiene más posibilidades de alcanzar una mayoría holgada, o bien, cuando considere inasumible el desgaste provocado por las desavenencias de la coalición. Y este momento, de seguir así las cosas, se acerca. Ahora bien, con las encuestas en la mano es inútil esperar de unas elecciones que se desbloquee la política española mientras no cambie la actitud de los partidos y sus dirigentes. España sigue la pauta de Cataluña, donde la polarización ha producido una parálisis aguda en las instituciones con las consecuencias que están a la vista. Se dice que allí todos son conscientes de que la única salida es cruzar la línea del independentismo que divide a los catalanes, pero habrá que ver qué partidos están dispuestos a hacerlo.

El PSOE es el favorito para ganar unas elecciones adelantadas. Quién sabe lo que ocurriría después. La mera hipótesis de que se convoquen invita a encadenar una doble reflexión, latente desde el principio de la legislatura. Primero, es necesario deducir de la breve experiencia de la coalición, pactada con prisas nada más conocerse el resultado electoral, si fue un error. Y en segundo lugar, mirando al futuro, es pertinente preguntar si el PSOE y Pedro Sánchez insistirían en seguir con la misma estrategia o variarían el rumbo, explorando nuevas relaciones políticas, en la dirección a la que apuntan algunos de sus últimos movimientos. A fin de cuentas, el partido ganador debe ser el primero en tender puentes. Desde luego, formular el supuesto de un adelanto electoral no es una elucubración ociosa.