¿Es necesario?

Porque todo esto no lo soluciona un día especial en el calendario sino una idea o proyecto enraizado en nosotras desde la niñez, que lejos de tornarse ensueño en la adolescencia, es paradigma de nuestras metas en la juventud y madurez; en definitiva, es el futuro con el que hemos soñado y para el que nos hemos preparado, pero que, desafortunadamente, en mas ocasiones de las deseadas no llega a materializarse por convencionalismos sociales o limitaciones de índole diversa que en algunas ocasiones se imponen a la mujer y, en otras, nosotras mismas nos imponemos.

He resuelto que me gusta este día en el que MUJER se escribe con letras mayúsculas. Pero no solo hemos de poner el acento en el efímero título que el calendario nos otorga, sino que debemos alentarnos a aprovechar tal dignidad para obtener réditos efectivos y tangibles, como conseguir la tan deseada igualdad efectiva, desterrar al fin la brecha salarial y elevarnos sin temor a sufrir un aterrizaje forzoso consecuencia del batacazo contra el incomprensible techo de cristal. Celebremos este día, alegrémonos de su existencia, pero pongamos nuestro empeño en que se hable y se debata hasta la saciedad sobre todos estos temas, en tanto tales logros sean realidad, evitando no caer este año sobre la legitimidad o no de celebrar este día o de si es oportuno o no debido a las excepcionalísimas circunstancias que nos está tocando vivir con la pandemia.

Cada una de nosotras deberá decidir qué quiere hacer o cómo quiere aportar su granito de arena el 8M. Personalmente soy amante de nuestra visibilización, aunque esta no sea necesariamente a través de una manifestación. Pero si tengo algo claro, es que el derecho a la manifestación lo tenemos todos –“hosteleros”, “globeros” o “mujeres”–, lo que me lleva a recapacitar acerca de si nos hemos estado planteando la pregunta de forma errada, ya que quizá esta no sea “¿celebración del día de la mujer, sí o no?” sino más bien “¿celebración de manifestaciones de cualquier colectivo, sí o no?”.