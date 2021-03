Tenemos un problema en los Picos de Europa

Los ciudadanos nos relacionamos con la administración no solo cada cuatro años votando a los responsables políticos que la dirigen. Dejando a un lado la vía política, también existen unos mecanismos de participación y diálogo (y acuerdos) que se articulan en comisiones, comités, grupos de trabajo y juntas, muchas de ellas regladas, que forman parte del funcionamiento regular de la actividad administrativa en su relación con los ciudadanos. En el Parque Nacional hay un patronato que es, o debería ser, su órgano de participación social. Y que tiene, por cierto, un único grupo de trabajo, sobre el lobo, que hace dos años que la administración no convoca. Luego, eso sí, cuando el Ministerio y la comunidad científica proponen un cambio en los mecanismos de protección y gestión de la especie en España se llama al diálogo y consenso. Parece que me disperso, aunque quizás no sea tanto. Vuelvo al tema. Repito: lo que en noviembre no cabía en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional presentado al Patronato hace unos meses hoy vale. Y se va a cambiar el Plan Rector para que quepa. Eso hemos leído y oído los miembros del Patronato en declaraciones y noticias, que a los patronos nadie nos ha contado nada.

En el Parque Nacional los ciudadanos tenemos un problema. Todo diálogo y relación para que sea honesta exige un mínimo de certezas. En el Parque Nacional de los Picos de Europa tenemos un problema que afecta y se extiende a las propias normas y leyes que organizan las relaciones entre los ciudadanos y la administración. Dice el Consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, que el tren de cremallera que subiría turistas a los Lagos de Covadonga se haría “con todas las garantías y condicionantes ambientales”. Pero a la vista de los antecedentes, ¿qué seguridad tenemos en que se cumplan y no se cambien? Dicen que la inseguridad jurídica, y parece que también estamos ante esto, tiene sus raíces en tradiciones y vocaciones autoritarias. ¿Cómo conseguir un marco normativo estable, predecible y claro que dé (un mínimo de) certidumbre a las decisiones de la administración en el Parque Nacional de los Picos de Europa? Este es el problema.