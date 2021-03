El miedo es el mensaje

Entérate: no hay nada de malo en el miedo. El miedo es lo que da valor a la vida, no la seguridad o la satisfacción. Vivir no deja de valer la pena porque haya momentos en los que irrumpa la tristeza, o su prima hermana la amargura. Pensar lo contrario es una vía rápida para enzarzarte con la debilidad porque, no sé si te habrás dado cuenta, sentirte triste es algo tan natural como estar alegre, y casi siempre te ayuda a comprenderte mejor, te permite resolver cuestiones del galimatías vital sin darte cuenta, solo dejándote llevar por los vaivenes de las circunstancias. Vivir es enfadarse sobre todo con la persona que habita en ti, o, mejor dicho, con las personas que habitan a en ti, y que en muchas ocasiones desconoces su existencia hasta que ya es demasiado tarde para atraparlas.

Vivir es enfadarse también con los demás cuando nos fallan, y que les quede claro que lo han hecho, sin miedo a que se vayan de nuestro lado. Vivir es exponerse y ofrecerse, tensar la cuerda y rechazar las salidas de emergencia y los bulos de escape: el miedo nos hará libres”.