Cómo alcanzar el éxito

Ahora bien, para lograr el éxito, también se necesita aprender a superar el rechazo. ¿Habrá algo en el lenguaje humano que duela más que la palabra no El desafío más grande, en todo aquel que se haya formado en nuestra cultura, es la dificultad de superar el no ¿Qué haría usted si supiera que no puede fracasar Deténgase un momento, coloque ambas manos sobre el corazón, y piénselo ahora. Si tuviera la seguridad de no fracasar, ¿influiría ello en su comportamiento ¿No le permitiría hacer exactamente lo que desea Así pues, ¿qué se lo impide ¿Está de acuerdo conmigo en que es el temor al no ¿Cuántas veces ha deseado acercarse a una persona interesante y dirigirle la palabra, pero no lo ha hecho para no tener que escuchar la palabra no ¿Cuántas veces ha decidido no pasar una prueba porque tuvo miedo a una negativa Fíjese bien en lo absurdo que es eso. Se pone cortapisas a sí mismo, por temor a esta palabra. Y eso que la palabra en sí no tiene ningún poder, ni corta ni le priva de ninguna de sus fuerzas. Todo su poder, depende de los límites que cada uno se impone ante ella ¿Y cuáles son las consecuencias de esos pensamientos tan limitantes Pues, indudablemente, una vida limitada. El que sabe manejar este asunto, puede controlar su reacción ante un rechazo. Además, sin rechazo, no hay triunfo auténtico. Cuantas más negativas hayamos recibido, más habremos aprendido y más cerca nos encontraremos de nuestro objetivo. Por tanto, recuerde que, superar la frustración y el miedo al rechazo, son claves importantes para alcanzar el éxito en esta vida.