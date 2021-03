El enigma del sexto

El covid-19 ha sido la maza que ha venido a demoler la pirámide de población por arriba y por abajo. En 2020 murieron 80.000 españoles más y nacieron 13.141 españolitos menos que en 2019. El geronticidio y el baby-puff han azotado España más que otros países.

La incertidumbre que tanto excita a los liberales como escenario para la iniciativa y la oportunidad es anticlímax para la concepción. La precariedad mantiene a la mitad de los españoles de 30 años en casa de sus padres. Aunque la juventud se ha extendido mucho la fecundidad sigue comprimiéndose. Muchas madres de hoy tienen edad de abuelas de anteayer (de antier, por decirlo en palabra bisabuela).

Pero ¿y el confinamiento El antropólogo Alberto del Campo da el dato de que subió la venta de juguetes eróticos. Coincidió con el satisfayer, el sustituto de la lengua (como el dildo es un sustituto del pene) que puede ayudar a las parejas, pero es un buen autorregalo para mujeres solas en un tiempo en que la penetración está culturalmente devaluada. También Amazon repartió más disfraces sexuales, el microondas que calienta el sexo conviviente confinado.

Añade Del Campo que se han vendido menos condones, que se ajustan más al coito de lance, y que cinco de cada seis solteros declaran 2020 como el peor año sexual de sus vidas. Normal: durante tres meses solo hubo ligues telemáticos y de balcón y luego el estado de alarma impuso toques de queda en los que, a la segunda copa, llega la Policía.

El enigma es ese sexto que no declara 2020 como su peor año sexual. El sexto y el sexo están muy unidos por las tablas de la ley y por las tablas estadísticas, por la fe y por la ciencia. ¿Los sueltos sextos y sextas, con todas las variaciones que caben, han tenido el mejor año sexual de su vida Hay gente que se arregla muy bien a los que el maestro Krahe cantaría “no todo va a ser no follar”, pero es más fácil pensar que la pandemia no ha mejorado ni empeorado un mal año anterior y que los sextos han leído más, visto más series y aprendido a hacer tarta de zanahoria en el micro.