Esta sintomatología del liderazgo de las emociones y de los sentimientos ofuscados e irresponsables, del que emergen los peores instintos, coincide, y esa es la gran tragedia, con un momento extremadamente delicado en el que la sociedad se enfrenta desmoralizada y empobrecida, tras un año de pandemia, a un presente terrible y a un futuro incierto. No sabemos qué va a ocurrir con nuestras vidas, el covid suma a diario contagios y muertes, y entre tristes expectativas del virus ya hay quienes pronostican que no va a desaparecer con la vacuna y que se quedará como una enfermedad estacional. Cuando ya estamos convencidos, además, por la fuerza de los hechos y de sus repercusiones sociales, de que no se trata de una gripe cualquiera. Y, en medio de toda esta zozobra, el ministerio de Igualdad propone la ley Trans, para que el debate estéril se eternice.