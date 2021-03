La vacuna real

Ya hace semanas que surgieron críticas sobre personas de diferentes ámbitos sociales que se vacunaron porque “pasaban por allí”, y que ya traté aquí hace un mes. Porque los que tienen que ordenar las colas para vacunarse, es decir los políticos y científicos, no acaban de concretar quienes son los que deben ir primero o después, y ya no digamos qué tipo de vacuna van a inyectar. Seguro que más de uno pensará, qué bien estábamos antes de que aparecieran las vacunas. Se acaba el mundo, bueno pues qué se le va a hacer. Al final alguien acertó. Eso que nos llevamos por delante. Pero el caso es que no. Esto no se acaba porque hay polémica mundial inacabada para rato. Pues resulta que las grandes potencias han regresado a la guerra fría, que podríamos llamar “guerra deltoides”, que, como saben, es el músculo del hombro donde se pincha. Y tanto rusos como americanos como chinos, potencias político militares del momento, han fabricado sus propias vacunas incluso con nombres muy chuscos, como la rusa Sputik, que los más jóvenes no sabrán que fue un satélite artificial que los rusos lanzaron al espacio ya en las década de los cincuenta del siglo pasado. Y hay controversia ideológica a la hora de elegir unas u otras.

La cosa es que se empezaron a vacunar a personas de muy elevadas edades, por aquello de retrasar las herencias unos años más. Porque una señora de 110 años, que no sale de casa, bien atendida y cuidada, qué le puede aportar una vacuna más o menos. Pero eso sí, da muy bien en la televisión. “No sentí nada”. Bien es cierto que humanamente cualquier persona que fallezca tenga la edad que tenga, y sea por la causa que sea, es una tragedia para sus familiares, amigos y vecinos. Pero socialmente la repercusión en el ámbito de la vida organizada por estamentos y labores individuales no es lo mismo el fallecimiento de un barrendero, pongo por caso, cuya labor es encomiable, y que mantiene las ciudades limpias, y de paso tiene un salario para que su familia lleve una vida digna; que un neurocirujano, pongo por caso, que puede salvar vidas y hace un trabajo de una gran especialización. De hecho los sanitarios (con 30 o 40 años), con muy buen criterio, se están vacunando antes que yo, por ejemplo, que no pinto nada. Hasta los bomberos, profesores, peluqueras, boticarios, camareros se apuntan. Todos estamos en contacto con alguien. Porque la gente se está dando cuenta de que la lentitud y la maraña de gestiones, órdenes y añagazas provocan una lentitud desesperante y sin solución a la vista.

La cosa se complicó cuando las hijas del Rey llamado emérito, o para entendernos, Juan Carlos, fueron a los Emiratos Árabes y se vacunaron junto a su padre, y dicen los diarios que “saltándose la lista de espera en España”, y que “si tienen que dar ejemplo”, que si no sé qué. La gente no se da cuenta de que no pertenecen a la Casa Real, que está formado por solo cuatro miembros: el Rey Felipe VI, la Reina, la asturiana Letizia, sus hijas, Leonor, Princesa de Asturias, y la Infanta Sofía. Y que el Rey Felipe VI está a la cola como los demás. Pues muy mal. Como decía antes sobre el barrendero o el neurocirujano. No se trata de privilegios, sino de responsabilidades en razón del cargo. Si el jefe del Estado y la Reina, por guardar esa cola, fallecieran (amen de la tragedia familiar) se produciría un conflicto político, pues tendría que asumir la regencia “el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey”. Echen cuentas a ver a quién le toca. Yo sólo quiero decir que el humo que echarán las manos del republicanismo ante la posibilidad de la precipitación de un cambio de régimen, y de la ponzoña del independentismo periférico convulsionarían al país. No volverán las dos Españas. Sino media docena de ellas. Así que: vacuna real ya.