La lucha contra la leucemia

Teresa Bernal del Castillo trabaja como hematóloga en el HUCA. Se licenció y doctoró en la Universidad de Oviedo, donde es profesora. Realizó una estancia en el Moore´s Cancer Center en San Diego (California). Jefa del Grupo de Investigación en Neoplasias Hematológicas, adscrito al Instituto Universitario de Oncología (IUOPA) y al Instituto de Investigación del Principado de Asturias (ISPA). Investigadora principal de más de 30 ensayos clínicos, es autora de más de 60 artículos en revistas de impacto.

Las leucemias agudas son tumores poco frecuentes, pero con una gran mortalidad, sólo comparable a la producida por el cáncer de páncreas. Su curación se basa en la utilización de quimioterapia intensiva seguida o no de trasplante de progenitores hematopoyéticos. A lo largo de los 20 últimos años se han llevado a cabo más de 200 ensayos clínicos con fármacos dirigidos a dianas moleculares o rutas metabólicas esenciales para el tumor. Sin embargo, a día de hoy no hay más de 10 fármacos que hayan sido autorizados por las agencias del medicamento para este uso y ninguno de ellos ha conseguido reemplazar por completo a la quimioterapia o al trasplante. Entre las posibles causas que explican el fracaso de estos fármacos diana pueden citarse insuficiente evidencia preclínica, inadecuación de la población del estudio o un diseño inadecuado. Por otra parte, es poco probable que un solo fármaco pueda controlar un tumor que se define por la existencia de múltiples mutaciones simultáneas y la adquisición de mutaciones adicionales tras la exposición al tratamiento. Así pues, resulta evidente que es preciso realizar mucha más investigación, tanto básica (en el laboratorio) como aplicada a los pacientes (traslacional y clínica).

Desde hace más de 15 años me dedico a la investigación clínica de tumores hematológicos, principalmente leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos. En este período de tiempo he llevado a cabo numerosos ensayos clínicos centrados en estas patologías, algunos de los cuales han resultado en la aprobación de fármacos eficaces y seguros. Además, en colaboración con mis colegas del grupo y varios departamentos del hospital, hemos desarrollado una estrategia para el control de la infección hospitalaria que nos ha permitido reducir en un 20% la mortalidad infecciosa en los pacientes leucémicos. Esta estrategia consiste en la detección precoz de las bacterias multirresistentes que tapizan el tubo digestivo de los pacientes leucémicos. Cuando tras la quimioterapia estas bacterias pasan a la sangre e infectan al paciente, instauramos el tratamiento antibiótico más eficaz y menos tóxico en un corto período de tiempo, lo que es crucial para que sobrevivan a la infección. Además, pretendemos investigar los factores que determinan que unos pacientes se colonicen por estas bacterias y otros no y qué impacto tiene su presencia sobre la supervivencia de los pacientes. Finalmente, trabajamos activamente para diseñar estrategias que permitan ajustar el tratamiento antileucémico en función del pronóstico de la enfermedad. Para ello, evaluamos los resultados de los tratamientos en grandes grupos de pacientes y analizamos si existen diferencias de eficacia en función de la presencia o ausencia de determinados marcadores genéticos o de que persistan células malignas en el organismo tras haber sido expuestas a la quimioterapia. Estos marcadores determinan la probabilidad de recaída y curación de cada leucemia concreta, de cada individuo en particular. De esta manera, los pacientes con una leucemia de buen pronóstico, aquellos que tienen una baja probabilidad de recaída, podrán ser curados con poca cantidad de quimioterapia y relativamente pocos efectos adversos. Por el contrario, los pacientes con una leucemia de mal pronóstico sólo podrán ser curados si reciben un tratamiento muy intensivo e incluso un trasplante.

Al igual que la mayoría de investigadores clínicos de nuestro país, compagino esta faceta con una intensa actividad asistencial. Este aspecto no es malo, al contrario, es intrínsecamente bueno; la investigación debe estar unida a la clínica para trasladar las preguntas del paciente al laboratorio y las respuestas del laboratorio al paciente. Lo que ocurre es que la investigación no se articula con la asistencia. Por decirlo de otra manera, la investigación y la asistencia son subsistemas que corren paralelos. Así, ni la estructura ni las circunstancias favorecen el desarrollo de la capacidad investigadora de los investigadores clínicos. Tampoco se reconocen sus logros. Para revertir esta situación, serían necesarias muchas medidas, entre otras, que los investigadores clínicos pudieran disponer de parte de la jornada laboral para dedicar exclusivamente a la investigación, que se evaluase correctamente al investigador médico o que se protegiese la trayectoria profesional de los médicos investigadores evitando la inestabilidad laboral. No podemos olvidar que el liderazgo en investigación debe ser ejercido por investigadores independientes y no por la industria farmacéutica y para ello, debemos priorizar, dotar la investigación biomédica de una financiación suficiente, una organización adecuada y unos profesionales mejor formados y más reconocidos.

Finalmente, si ya es una tarea difícil compaginar la asistencia con la investigación, conciliar ambas cosas con la vida familiar es una tarea aún más ardua. A esta dificultad se añade que durante la maternidad desaparece la producción científica, de manera que las mujeres quedamos fuera del sistema y es imposible entrar de nuevo en él. Esta razón explica la altísima tasa de abandono de la vida investigadora por parte de las mujeres médicos. Y sin embargo, es esencial que existan mujeres liderando la investigación en salud. La diversidad de género mejora la calidad científica al permitir enfocar los problemas de salud desde una perspectiva más amplia y sin sesgos.

En definitiva, aunque probablemente muchas cosas están cambiando, aún queda un largo camino por recorrer. Comenzando por la educación: es preciso que en la formación de especialistas se incremente la investigación básica, clínica y epidemiológica; que dentro de las unidades asistenciales se potencien los grupos de investigación con espacio y recursos humanos y en las la que actividad clínica se desarrolle de forma inseparable junto con la investigación y la docencia. Es preciso promocionar la inclusión de la mujer en la investigación facilitando los medios para la conciliación, considerando a las mujeres para puestos de responsabilidad. Las mujeres debemos aprender a vencer las barreras que nosotras mismas nos imponemos para autopromocionarnos.

No cabe duda de que ello redundará en una mayor calidad de la investigación y por tanto posibilitará el progreso científico beneficiando, en último término, a toda la sociedad.