De mal en peor

La política española hace aguas. La situación creada ayer escapa a cualquier lógica. Ciudadanos apoya directamente, sin romper antes con él, una moción de censura al gobierno autonómico de Murcia del que forma parte y el PSOE se presta a investir a la candidata naranja, aún teniendo un grupo parlamentario tres veces mayor, para acceder a cambio a la alcaldía de la capital. La presidenta de Madrid reacciona cesando a los consejeros de Ciudadanos de su gobierno y decide convocar elecciones para evitar otra moción de censura, haciendo un llamamiento dramático a los ciudadanos a elegir entre el socialismo y la libertad. Minutos después, se registran no una, sino dos mociones de censura en la Asamblea de la comunidad autónoma. Ahora la cuestión es saber si fue antes la disolución del parlamento o la presentación de las mociones, algo que seguramente tendrán que decidir los tribunales. Y a continuación, el secretario general del PSOE en Castilla y León anuncia una moción de censura más, declarando que con su decisión pretendía impedir el adelanto electoral. Mientras, Vox pedía al PP que convocara elecciones en las comunidades donde gobernaba en coalición con Ciudadanos para cerrar el paso a la izquierda.

La sucesión de acontecimientos sin aparente sentido causó un fuerte impacto en todo el país y el desconcierto cundió hasta en las sedes de los partidos, donde se localiza realmente el epicentro de la crisis desatada en Murcia. En el fondo, lo que ocurre es que en nuestro país llevamos una década en una competición política continua, en la que no se respetan los límites. Los partidos políticos pisotean las instituciones democráticas sin remilgos y la sociedad española, exhausta anímicamente por la pandemia, no sale de su asombro. Los dirigentes han cruzado reproches, acusaciones y argumentos inverosímiles, pero nadie ha ofrecido una explicación convincente de estas maniobras y, en medio del desbarajuste, las declaraciones responsables y constructivas han sido excepción.

Aún no sabemos lo que nos queda por ver. Confiemos en que en los próximos días se aclaren los hechos y sus verdaderas motivaciones. Pero hay evidencias relevantes que no pasarán desapercibidas. El PSOE está presente y apoya las tres mociones de censura. Por tanto, la situación no es una consecuencia exclusiva de la ruptura de relaciones entre el PP y Ciudadanos, que por otro lado se mantienen intactas en Andalucía. Ciudadanos, por su parte, es decisivo en el desenlace de las tres mociones. Su voto, sea favorable o contrario, lo mismo que si se abstiene, determinará si se produce o no el cambio de gobierno en las tres comunidades autónomas. Y, de paso, servirá para esclarecer si la moción de Murcia tiene alguna conexión con las Madrid y Castilla y León, lo que confirmaría un giro estratégico del partido. Es preciso, por último, no perder de vista que los principales protagonistas del desaguisado son el PSOE, el PP y Ciudadanos, partidos que pugnan por los votos de la mayoría de los españoles. Está en juego su poder o, sin más, su supervivencia. Vox divisa la oportunidad de dar una gran zancada en su progresión electoral y permanece al acecho, mientras Podemos calibra de nuevo sus expectativas. Esta situación, en la que confluyen unos partidos en la picota y el hartazgo político de la gente, es la soñada por el populismo. El verdadero problema de los españoles, sin embargo, es cómo conseguir que los partidos y sus dirigentes los respeten de una vez.