Ayuso, un futuro imprevisible

En el engranaje de todo partido hay ruedas locas que suelen acabar trituradas por él, pero de sobrevivir pueden llegar a convertirse en líderes si recogen todo el malestar acumulado (en realidad el vector de cambio). El de Pedro Sánchez sería buen ejemplo. Las caracteriza su marginalidad del discurso dominante, la tozudez y el instinto para elegir el momento inesperado en el que dar las batallas. No digo que sea el caso de Ayuso (le faltarían unos mínimos de consistencia), pero tampoco es imposible. En España es la única que se ha salido del discurso y la estrategia sobre la pandemia, y aunque el resultado haya sido espantoso está por ver qué opina el madrileño. La desfachatez de sus mensajes suele dar en la diana, muestra valor casi suicida y encarna con todo desparpajo la falta de valores sociales de la derecha-derecha. No celebraría que le salgan bien las cosas, pero no lo descarto.