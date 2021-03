Socialismo o libertad

Se hizo viral hace unas semanas un vídeo de Tatiana Ballesteros; una comunicadora que, mientras camina mirando a cámara, enumera todo lo que desde marzo de 2020 nos ha venido pidiendo el Gobierno PSOE-Podemos: quedarnos en casa, ponernos mascarillas pagando el mayor IVA de Europa, cerrar la hostelería y todo tipo de comercios, educar a los niños online desde casa, que los sanitarios doblasen turnos con bolsas de basura como protección, que no nos juntásemos con la familia y amigos, o que las empresas tramitasen ERTE. Para que luego ese mismo Gobierno, con Fernando Simón como siniestro mascarón de proa, nos trate como si fuéramos incapacitados, nos suba la luz en pleno invierno (porque gobierna Podemos y ya no hay pobreza energética), nos aumente las cuotas de los trabajadores autónomos cuando tienen sus negocios cerrados (porque gobierna Podemos y ya no hay familias ni niños en situación de exclusión o riesgo de pobreza), nos reduzca el presupuesto de investigación para enfermedades como el cáncer (porque gobierna Podemos y la sanidad ya funciona bien), o se suban sus sueldos y creen –para sus enchufados y niñeras– puestos muy bien remunerados en la Administración del Estado (porque gobierna Podemos y ya no hay corrupción).

Lo resumió brillantemente Mingote, hace años: la situación es insostenible y en cuanto gobierne la derecha vamos a salir a protestar.

Se habla mucho del populismo en la política española. Democracia popular, prefieren decir desde Podemos; pero la democracia peligra cuando un populista llega al poder, aunque sea por vías legitimas, pues vemos como comienzan a atacar a todas las instituciones (ataques permanentes al jefe del Estado o injerencias en el poder judicial) y utilizando la gasolina del odio, del enfrentamiento, la miseria y la crispación, buscan permanecer en el poder más tiempo como sea, porque solamente importa el poder por el poder (viajes privados en el Falcon, viaje millonario a Nueva Zelanda o el chalet de Galapagar). No hay ningún noble ideal como meta más allá de sus intereses personales.

Zapatero, experto en nubes y en crear enfrentamientos y divisiones donde no los había, enfrentó a hombres y mujeres con su LIVG, dividió a los españoles con su LMH y normalizó políticamente el terrorismo nacionalista. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Lo hemos visto recientemente en Barcelona, el ciudadano normal no puede ni ir de excursión al monte con su grupo de amigos, pero cientos de vándalos (de diferentes nacionalidades, como pudo comprobarse a pesar de los pocos detenidos) asaltaban 75 comercios, destrozándolos y robando todo lo que pudieron, durante varias noches, con el silencio cómplice del Gobierno y sus socios, o directamente animados por Echenique, natural de Argentina, un país destrozado por el populismo.

Como destrozada por el socialismo ha sido Cuba, de la que recientemente el embajador de la UE en La Habana (suponemos que bien agasajado) dijo que no era una dictadura. Lamentablemente, no son pocos los que, como él, hablan con la boca pequeña cuando se trata de tener que señalar los ataques que sufre la libertad en estos países. Resulta más indignante que cómico ver a cargos del Principado de Asturias lamentarse porque no pueden hacer llegar a Cuba o Venezuela las ayudas de cooperación internacional o las subvenciones a los asturianos en el exterior, cuando jamás escucharemos de esos cargos autonómicos una sola palabra crítica contra esas dictaduras.

Y en esa encrucijada se encuentra España pero, como todos conocemos en nuestras ciudades a venezolanos que han tenido que salir de su país por culpa del socialismo populista, no será que no estamos avisados.

Esta semana Ignacio Blanco, portavoz del grupo parlamentario de Vox en Asturias, resumía en un tuit el socialismo: “Madrid crece diez veces mas que la media y evita la destrucción de 320.000 empleos por no cerrar, justo lo contrario que Asturias donde el PSOE ha decretado el régimen de clausura empresarial”.

Y es que cualquier ciudadano que tenga un mínimo de memoria, no puede hacer otra cosa que reírse cuando ve a los diputados de Podemos celebrar –como un gran logro de su Gobierno– que el Gobierno destine 120 millones de euros a rescatar una empresa asturiana en ruina mientras llevan al conjunto de España a los seis millones de parados. Porque si Zapatero tardó 71 meses en elevar el paro a registros inimaginables, Sánchez e Iglesias lo han logrado en tan solo 33 meses. ¡Miedo debe darnos el siguiente progre que nos gobierne!

Termina el vídeo de Tatiana Ballesteros, citando a Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

Así que ya saben, estimados lectores, no se dejen engañar y elijan donde quieren vivir: Cuba o España, Venezuela o España. Socialismo o libertad.