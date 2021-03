A llorar, tíos

Oigo en una radio pública, instalada confortablemente en la versión más progre de lo políticamente correcto, que del total de personas que reconocen haber llorado durante la pandemia dos terceras partes más o menos son mujeres y solo una tercera parte hombres. A partir de ese dato la conductora del programa se pregunta por la razón de la diferencia, insinuando que a los hombres tal vez les cueste más trabajo reconocer que lloran. Pudiera ser, pero para mí el dato está en ese afán (en este caso muy suave, es cierto) de buscar lo diferente-negativo en el varón, pues bajo la penosa cultura de la inteligencia emocional el no llorar lo es, y ocultar que se llora aún peor. Llegado aquí, estaba a punto de hacer partícipe al lector de una terrible confesión personal, pero me reprimo a tiempo, no vaya a ser. Así que lloremos todos, y yo el primero, en la correcta senda de la conmiseración.