Hay muchas clases de emprendimiento, casi más que personas en el mundo. Pero no todo el mundo tiene la inteligencia de escoger la adecuada.

Haberlas visto venir.

Hoy cada uno es culpable de su fracaso. En el neoliberalismo rampante, el que no medra es porque no quiere. Es vago. Es haragán. Es perezoso. Levantar Mercadona o Zara está al alcance de cualquiera. No se quejen si esas empresas las pusieron en pie los otros. A lo mejor estaban esperándole a usted lo mismo que Amazon o Facebook, o Instagram. A usted lo que le pasa es que carece de la fantasía necesaria para extraerle la plusvalía a sus contemporáneos. Hace años tenía usted a su disposición a todo el sudeste asiático, incluidos niños y niñas, dispuesto a fabricar pantalones vaqueros por cinco céntimos la hora. Es verdad que de vez en cuando se derrumbaba una fábrica y los obreros morían como chinches; en el emprendimiento hay que asumir riesgos. Si usted se encuentra fragmentado, usted es un moderno. Vale.