Un año de lucha: salvemos la hostelería

Se cumple un año desde que se cerró todo el sector turístico español y se decretó el estado de alarma por el covid-19. Han transcurrido 365 días en los que estamos soportando la mayor situación de crisis económica en el sector, una situación inimaginable y nunca antes vivida que ha llevado al límite a la gran mayoría de los empresarios de España, pero, sin duda, de manera muy especial, grave y contundente, a los empresarios turísticos.

Un año es tiempo suficiente para hacer una breve reflexión sobre lo ocurrido y su repercusión, y quiero referirme a tres aspectos distintos que confluyen en el análisis de cómo afectó la pandemia en el sector del Turismo. El primero es económico y es el fortísimo impacto sobre la economía del sector y las empresas. El segundo aspecto que es relevante y diferenciador se refiere a la capacidad de resistencia y adaptación de esas empresas gracias al sacrificio personal del empresariado, y la tercera, la importancia que han alcanzado las asociaciones empresariales profesionalizadas que, además de defender y reivindicar al sector, tienen la estructura suficiente para gestionar con eficacia las necesidades del colectivo empresarial y prestarle ayuda efectiva, con hechos.

Pero, antes de todo ello, quiero recordar a todos los fallecidos por la pandemia y enviar nuestro cariño a sus familias. Los tenemos presentes, como a los centenares de profesionales sanitarios: médicos, enfermeros, celadores... que han demostrado un enorme espíritu de sacrificio y un ejemplo de solidaridad y de entrega. Son muchos colectivos y en muy distintos sectores los que han arrimado el hombro y nos han mostrado lo grande que puede ser la humanidad.

La pandemia y la obligación de cierres y restricciones han tenido un impacto enorme. Ha sido un auténtico bombazo porque nos ha mantenido cerrados durante meses o nos ha impuesto unas restricciones en horarios y en espacio que hacen muy difícil el equilibrio económico. Y eso, considerando las medidas laborales puestas en marcha de ERTE y compensaciones a autónomos y empresarios. No hablamos de ganancias. Hablamos de no perder. Es que hay que recordar que el ocio nocturno está cerrado prácticamente desde marzo de 2020, y los alojamientos, a excepción del verano, se mantienen también cerrados.

Tenemos que entender el drama que supone para una inmensa mayoría del tejido empresarial turístico de Asturias privarles de su medio de vida. Cerrar su recurso económico, la fuente de ingresos necesarios para cubrir los gastos de cualquier familia. Y hacerlo durante meses.

Y no nos olvidamos de nuestros trabajadores abocados a ERTE, en el mejor de los casos, o lamentablemente a despidos cuando los negocios se ven obligados a bajar la persiana de manera definitiva. Son nuestra gente, la parte más importante de nuestros negocios. Los datos que vamos conociendo son muy descriptivos: el 31 de diciembre de 2020 había en Asturias 3.400 trabajadores de hostelería menos que en 2019. Vamos descubriendo nuevos cierres y, aunque no existen datos oficiales en Asturias, los cálculos señalan que entre un 20% y un 30% de los negocios cerrarán en 2021.

No podemos olvidar que todas las medidas se adoptaron sin contar con el sector. Sin estudiar sus repercusiones y sin planificar ayudas. Se cierra y punto, y es el empresariado el que tiene que soportar la situación.

Las compensaciones que llegan son necesarias, pero son claramente insuficientes. El sector necesita indemnizaciones que sean proporcionales a los quebrantos económicos que producen los cierres y las restricciones. Si te cierran, te tienen que indemnizar por los daños económicos que cause el cierre.

Las compensaciones no dejan de ser más que parches que podrían servir si la situación fuera breve, transitoria, de unos pocos días; pero llevamos meses. El ocio nocturno lleva prácticamente desde marzo de 2021 cerrado, y los alojamientos muchos meses dando únicamente servicios esenciales. Así, semana tras semana y mes tras mes. Pasa en Asturias, en Cantabria, en Galicia... en Andalucía. En toda España. Esta es una situación de alarma total y de alerta máxima. La situación económica es tan grave e importante como la sanitaria. Y exige medidas extraordinarias y únicas. Por eso el sector plantea un plan nacional de rescate con vigencia en los próximos años. Es indispensable para el mantenimiento del máximo número de empresas y de empleos y necesario para la recuperación de un sector imprescindible para la economía de España.

El sector hostelero empresarial se ha comportado con mucha prudencia y sensatez. No hemos sido insubordinados y hemos sido prudentes en nuestras protestas. Eso a pesar de que se ha demonizado a la hostelería y hasta ahora no ha habido ninguna prueba de ser la actividad más peligrosa. La evolución de los contagios en las distintas comunidades autónomas es muy similar con independencia del cierre o apertura de bares y restaurantes. Son hechos que se pueden y deben analizar tras un año de pandemia.

Agradecemos a los ayuntamientos la ampliación de las terrazas. Asturias, con la ampliación en Gijón, primero, y en Oviedo, después, fue pionera en facilitar espacios al aire libre. Pero las terrazas, aun ampliadas, no compensan los cierres y restricciones, y menos con la climatología de Asturias.

El panorama es desolador, pero quiero llamar la atención porque, pese a ello, un importante número de negocios abre, aunque sea con pérdidas. En cuanto hay un mínimo resquicio, el hostelero ofrece su servicio a la sociedad. Porque este sector tiene una enorme capacidad de resistencia. Y no porque disponga de potencia económica para soportar semanas y semanas sin ingresos. No. La resistencia es personal. Por el sacrificio individual. Sorprende que, aunque nos avisen de las reaperturas con pocas horas de anticipación, el hostelero responde con prontitud y el cliente tiene a su disposición el mejor desayuno o el menú del día más atractivo o una amplia carta donde elegir. Y todo en pocas horas. Pero no se confundan. Se hace por el espíritu de sacrificio de la hostelería y también, y hay que reconocerlo, porque contamos con unos trabajadores que responden con la misma rapidez.

Y, por último, la pandemia prolongada en el tiempo ha dejado al descubierto la labor constante de las asociaciones empresariales sectoriales. Asociaciones como Otea, que tiene una historia de más de 40 años de trabajo en defensa del sector, con capacidad para influir donde se toman las decisiones, de dirigir las protestas con equilibrio y también de gestionar las necesidades diarias de los empresarios. Nunca hemos trabajado con tanta intensidad como ahora. Desde el inicio de la pandemia fue imprescindible, durante los siete días de la semana, informar, gestionar y acompañar a los asociados ante una situación desconocida y que cambiaba cada día. El asociado valoró sentirse atendido, informado y ser parte de una organización que se preocupa de los suyos.

Y nuestra presión también hizo que los gobernantes adoptaran, en el ámbito municipal y en el autonómico, medidas necesarias. Presentamos un amplio dossier con todas nuestras necesidades, y, aunque de forma insuficiente, logramos que algunas de ellas se tuvieran en cuenta: la ampliación de las terrazas, por ejemplo, junto con la supresión de las tasas, o las ayudas directas a las empresas son algunos logros a nivel municipal. También los préstamos ICO o Asturgar, específicos para el Turismo. Pudimos negociar y conseguir algunas mejoras en las compensaciones directas ideadas por el Principado, entre ellas prestar especial atención al ocio nocturno; aunque no logramos todas las que pretendíamos. A nivel nacional, fue intensa la presión para la prolongación de los ERTE y el mantenimiento de las medidas de defensa del empleo. Otea participó muy activamente en los protocolos de cuidado y desinfección del sello “Hostelería Segura”, que garantiza establecimientos con medidas específicas anticovid.

También fue importante la labor de gestión que desarrollamos desde Otea en las tramitaciones de los distintos expedientes. En nuestras oficinas se tramitaron los ERTE de más de 500 empresas. También gestionamos más de 800 expedientes de otros tantos trabajadores de empresas asociadas para solicitar las prestaciones de los ERTE, porque al estar cerradas las oficinas se requerían medios telemáticos que los trabajadores no tienen. Un servicio extra muy valorado.

Gestionamos con los ayuntamientos las ayudas y los expedientes de ampliación de las terrazas y todos los documentos de las compensaciones económicas directas del Principado... En fin, centenares de gestiones y un trabajo contra reloj que ha permitido a nuestros asociados sentir confianza y seguridad hacia una entidad con la solvencia de Otea.

Ahora, al cumplirse un año, el sector se encuentra cansado y con las empresas debilitadas. Pero que nadie tenga duda de que, si nos dan el respiro que pedimos, el sector volverá a mostrar su espíritu y capacidad de sacrificio y volveremos al nivel de servicio que siempre ha caracterizado a la hostelería y el turismo en Asturias y en España. Y con la máxima seguridad.