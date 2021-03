¿Dónde estamos?

Todo lo ocurrido en Murcia, incluido el bautizado ya como “tamayazo”, queda reducido a una anécdota en comparación con el tremendo lío que se ha formado en la política nacional y que, previsiblemente, tardará en desenredarse lo que dure la legislatura, porque parece poco probable que una mínima calma retorne a la vida política mientras los electores no se pronuncien en unos comicios. A la espera de que se abran las urnas en Madrid, los medios se han apresurado a publicar encuestas que vaticinan una victoria clara del PP en un clima político todavía más polarizado, triunfo que a su vez estaría anticipando un realineamiento de los votantes en las próximas generales.

Antes de entrar en la refriega que se avecina, los partidos deberían sentirse obligados a explicar su comportamiento en estos días y aclarar el uso torcido, por no decir corruptor, que han hecho de las instituciones de la moción de censura y la disolución del parlamento. La iniciativa de Ciudadanos, su verdadero objetivo y su alcance en la política nacional, suscita dudas que su presidenta aún no ha despejado con las declaraciones hechas. La participación directa de Moncloa en los movimientos para desbancar a gobiernos autonómicos es un motivo serio de inquietud por lo que supone de intromisión anómala en un ámbito que no es el suyo. La respuesta de la dirección nacional del PP ha incurrido en prácticas que recuerdan otros tiempos y justifican el recelo que el partido aún provoca en amplias capas del electorado centrista.

La información publicada nos lleva a pensar que a los dirigentes políticos se les ha ido el asunto de las manos por su afán competitivo. Los partidos evalúan los daños y procuran recuperarse para otra batalla. El intento de Ciudadanos de adoptar una posición abierta al diálogo a izquierda y derecha es loable, pero el pulso que mantuvo en el debate presupuestario era muy arriesgado y la política nacional está en un punto que no acepta medias tintas. De todo ello resulta un partido descoyuntado, con destrozos quizá irreversibles y un grupo parlamentario que maneja una decena de votos en el Congreso eventualmente decisivos, pero que no sabemos bien a quién representa. El PSOE ve frustrado su propósito de vestir a Ciudadanos para el papel de partido satélite. No podrá exhibirlo como contrapeso moderador de las tendencias centrífugas de Podemos y los nacionalistas, ni servirse de él para dividir y debilitar a la derecha. Y se expone a una derrota electoral contundente e inesperada en las autonómicas de la capital del reino, donde se concentrará, después del proceso electoral catalán, toda la tensión que está generando la política española. El PP, por su parte, se encuentra abocado a reunirse de nuevo con todas sus contradicciones. Un gran éxito de Ayuso situaría al partido en la tesitura de redefinir otra vez su titubeante línea política y ante el dilema en el que está atrapado de sus relaciones con Vox.

Es mejor no adelantar acontecimientos. En la política española las cosas están fuera de sitio. No es porque las instituciones estén mal diseñadas, sino porque los dirigentes políticos pretenden obtener de ellas el máximo beneficio partidista, en vez de ponerlas en funcionamiento con verdadero espíritu democrático. Los últimos barómetros del CIS señalan repetidamente la actuación en conjunto de los distintos actores políticos como la primera preocupación de los españoles. Eso indica que percibimos con claridad, y no puede ocultarse que con cierto acento partidista también, dónde está el problema. Dentro de lo sombrío que se presenta el panorama, este es el dato más alentador de la política española. Quizá estemos en uno de esos momentos en que los ciudadanos tienen algo que decir y deben ser escuchados.