Un centro necesario

Porque la moderación es la mejor vacuna para combatir la fiebre duradera de los extremismos se hace preciso recuperar el centro y situarlo en el lugar que le corresponde, la equidistancia. La historia de la democracia española reciente no se entiende sin la prevalencia del centrismo, por mucho que las siglas que han ocupado ese espacio hayan sucumbido, todas, al desmembramiento por causa de fuerzas internas enfrentadas más que por el efecto de presiones interesadas desde el exterior.

La polarización es un riesgo evidente en la vida política de este país, multiplicada durante el último año por la inesperada irrupción de una pandemia cuyo fin aún desconocemos y no parece cercano. La radicalización de las fuerzas contendientes empuja a España a una situación critica: a abrir de par en par las puertas a los populismos, de uno y otro signo. El antídoto más eficiente para frenar esa enfermedad gangrenosa lo inyecta un compuesto basado en los principios activos de la serenidad, las políticas de consenso, el diálogo racional, el entendimiento.

Las aplastantes mayorías del PSOE y del PP llegaron cuando lograron atraer a su granero las papeletas de los votantes medianos, los que con su voto ayudan a ganar por goleada unas elecciones. Por ese motivo, PSOE y PP son los primeros interesados en que el centro se organice políticamente.

Esa es la tarea del centro político: erigirse en árbitro de las posiciones antagónicas. Quienes critican que el centro no tiene ideología desconocen que el justo medio aristotélico y la buena fe kantiana gobiernan su ideario filosófico. Y no es pecado político imperdonable que el centrismo pueda defender al mismo tiempo una posición y la contraria en distintos escenarios, si no es por oportunidad sino en beneficio del interés común.