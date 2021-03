Pepe Rey o la pasión por el reportaje

Era el mejor reportero de todos los que conocí. Y como me dijo el magistrado Antonio Pedreira Andrade, que tuvo ocasión de tratarlo en algún asunto profesional: “el más valiente”. Yo diría que temerario, porque le encantaba tener entre manos informaciones explosivas, de esas que hay que manejar con mucho cuidado para que no te revienten los dedos. Coincidí con él en el desaparecido “El Pueblo Gallego”, donde estaban también José Francisco Armesto, luego director de “Faro de Vigo”; Rodrigo Varela, que poco después fue nombrado director de “El Correo Gallego”; Marcelo Otero, director andando el tiempo de Radio Nacional en Pontevedra, y algunos más que es ocioso citar aquí. El perfil de aquella redacción tenía muy poco que ver con el estilo característico de la Prensa del Movimiento, que era la entidad que pagaba la nómina. En los años en que yo tuve vara alta en los contenidos (noviembre de 1971 a junio de 1974, cuando me trasladé a Asturias) se publicó en primera página una convocatoria de huelga de celo en Citroën, lo que me costó un tirón de orejas del gobernador civil, que era Ignacio García López, un funcionario discreto que ascendió a secretario general del Movimiento.

El “caso Reace”.

Pero, sobre todo, el “caso Reace”, un episodio de corrupción de altos vuelos descubierto en unos depósitos de aceite en Redondela y en el que estaba implicado un hermano de Franco. Hubo muertos en extrañas circunstancias y episodios oscuros que nunca fueron aclarados. La información la llevaba Pepe Rey, que con ese material publicó un libro de éxito, “El caso Reace”, que es y sigue siendo un ejemplo de buen reporterismo. Después, vino su traslado a “La Voz de España” de San Sebastián, que hay que explicar porque entre las muchas falsedades que se dijeron hubo una que le atribuía ya una connivencia inicial con el mundo abertzale. La realidad es más prosaica. En Vigo le colgaron el fracaso económico de una publicación deportiva y necesitaba un dinero que no tenía para salir del apuro. Se le ocurrió que podía conseguirlo añadiendo a su sueldo de redactor de la Prensa del Movimiento el reparto mensual de beneficios de la Asociación de la Prensa de Guipúzcoa, que rondaba las cuarenta o cincuenta mil pesetas. Mucho dinero en aquellos momentos. Hicimos la pertinente gestión con el director gerente del organismo (yo era presidente del Comité Intercentros y Pepe uno de los vocales) y el traslado prosperó. Lo demás es historia conocida (al menos por algunos). El inefable ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, o “De la Cabra” como le llamaban “sotto voce” en algunos medios madrileños, ordenó el cierre por la Policía Armada de “La Voz de España” (el periódico de mas tirada de Guipúzcoa) porque alguien le informó que era una cueva de etarras (entre esos supuestos etarras estaba una prima de Marcelino Oreja) y mandó para casa cobrando puntualmente a todo el personal con la Policía dentro. Nunca, que yo sepa, se dio el caso de que un periódico del Estado fuese ocupado por la Policía de ese mismo Estado y menos todavía que ese Estado represor le siguiese pagando el sueldo a los terroristas. La manifestación de protesta en San Sebastián fue grandiosa y en la cabecera confraternizaron dirigentes de todos los partidos.