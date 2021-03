Recompensas tras un logro

¿Se han parado alguna vez a pensar en la importancia que tiene celebrar los logros obtenidos ¿Que no Pues lo están haciendo mal. Según todos los expertos, es muy importante recompensar a su equipo y a usted mismo tan pronto como se complete una tarea clave u objetivo. ¿Por qué Porque al recompensarnos en el momento el cerebro provoca emociones positivas, lo que lleva a la conclusión de que los esfuerzos ayudan a obtener una recompensa positiva. De esta manera, comienza a vincular el placer con el llevar a cabo la tarea u objetivo y así avanzar hacia el futuro con más energía y motivación.

Solo se puede construir sobre el éxito. ¿Cómo se sentiría, por ejemplo, si participara en un concurso y no hubiera premio para el ganador No es muy motivador, ¿no es cierto La verdad es que no tiene sentido. Pues bien, los mismos principios se aplican al logro de los objetivos. Sean grandes o pequeños. Por eso, las personas expertas en la materia recomiendan que nos recompensemos, después de haber logrado una meta en particular. Tenemos que establecer un incentivo específico para cada uno de nuestros objetivos.

Por ejemplo, si hemos terminado una tarea, podemos recompensarnos con una comida que nos agrade, o en un paseo por el parque. Y, si la tarea es mayor, entonces podemos permitirnos un viaje, cuando las actuales prohibiciones nos lo permitan, o hacernos un regalo. En definitiva, tenemos que acostumbrarnos a establecer algo gratificante, para que lo disfrutemos después de completar una cierta meta. No sé si muchos de ustedes ya habían oído hablar de esto y están llevando a cabo estas medidas, pero lo cierto es que un elevado número de expertos en la materia, psicólogos, psicoterapeutas, hacen especial hincapié en los grandes efectos positivos de todas ellas. Además, son muy gratificantes. Y como dice el refrán “todo trabajo bien hecho merece una recompensa”, ¿no les parece Pues bien, voy a compartir con ustedes, mis queridos lectores y lectoras, un ejercicio muy sencillo para que experimenten sus beneficios: al final de cada día, anoten sus tres principales logros, no importa lo grandes o pequeños que sean.

Y en cuanto a lograr una tarea clave, recuerden, siempre hay que celebrar. Incluso, una pequeña recompensa es una gran motivación, tal vez es un café, o unas minivacaciones. Recompensarnos por las victorias, grandes y pequeñas, marcará la diferencia.