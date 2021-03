Doloroso aniversario

Llega marzo y me asomo, con dolor, al aniversario de un mundo empobrecido por el invisible virus de esa traidora pandemia que azota nuestras vidas. En nuestros hogares había música, aplausos, alegrías, tristezas, llantos; diríamos que todo un huracán de escondidos sentimientos. Dimos, en nuestro diario convivir, un ejemplo de gran paciencia en el prolongado encierro.

Larga procesión de pensamientos y, en ocasiones, vivencias de continua penitencia llevada con resignación. Se buscaba la libertad, se alargaba la demora. Hoy, aún entre rejas, queremos dejar escapar al dolor como pájaro en vuelo, aquel que aterriza y despega, sin destino fijo, sobre la parcela de nuestra alma y cuerpo. Sabemos que no estamos con alto ánimo y sí al amparo de una sociedad que da la sensación de permanecer unida en un futuro muy esperado de luces más que sombras. Plena confianza de que así sea.

Existimos y, al igual que la niebla que cubre la silueta de la montaña, nos abrazamos al sol de nuestra esperanza para vencer a la oscuridad y buscar claridad con urgencia. Pensemos que somos parte de un todo, que nada nos es ajeno en este mundo, y que tras la lucha llegará esa esperada victoria que nos dará reposo.

Todavía hoy, ante el virus, nuestra vida es una danza, al son de esa música monótona, que empapa y contamina el aire que nos rodea y que nos transmite el posible contagio. A este paso, lento y cansado, esta pandemia será la cumbre de un mundo triste, de campos desiertos, de cosechas perdidas, de libertades ocultas, de precipicios inesperados que nos conducirían a una vida nunca esperada llena de riesgos y de futuros inciertos.

Ante esta posible situación lucharemos. No podemos permitirnos que nuestra existencia nos lleve por estos caminos. Busquemos esa brújula que nos oriente para el logro de urgentes soluciones y, poco a poco, en ayuda colectiva, alcanzar esa deseada felicidad.

No podemos descuidarnos. No debemos alargar más el silencio de esta situación que, día a día, nos abruma. Sabido es que el viento que nos envuelve silba amenazas y tenemos que calmarlo para que el presentimiento no se convierta en galerna, sino en bondad y brisa suave, en el deseo de que esta tensión en que vivimos, espesa y triste, sea, en el más breve tiempo, bonanza, calma, paz y trabajo para todos.

En ocasiones, a la espera de mejores horizontes, la mirada nos invade de cierta preocupación. Tengamos confianza, miremos al cielo y escuchemos el sonido de la vida para que cada latido de nuestro corazón impulse ilusión y esperanza en nuestro diario despertar.

Pidamos a la Providencia que este descanso, de obligada cárcel, sea para todos una meditación de recuerdos que, acaso olvidados, volvieron a nuestra memoria. Imágenes lejanas que anidan y cobijan con cariño, y más a edad ya madura y avanzada.

Decía el poeta Machado: “Tras vivir y soñar, está lo que más importa, despertar”. Y tras ese sueño, archivemos ese pasado, siempre presente, de amores de juventud, alegrías, lágrimas, triunfos, desencantos, voces rescatadas, caricias, miradas añoradas, amistades y afectos, que brotan desde esos escondidos sentimientos a los que no se les puede mentir.

En definitiva, para que volvamos a nuestra añorada vida valorando las cosas, con más libertad, humanidad, respeto y amor. Después, viviremos el esperado regalo del presente en la seguridad de que el aprendizaje del encierro nos hará pensar más en la felicidad de los demás para el mejor de los futuros. En esa confianza les dejo.