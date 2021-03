Iglesias agarra la bandera

Aquí estamos los de provincias, como toda la vida, boquiabiertos con lo que ocurre en Madrid, en este Estado de las autonomías que sigue mirando a la corte, poblada de reyes, poderosos, bufones, arrebatacapas, oportunistas, trileros y todo lo que por aquí también abunda pero amplificado por los medios. Madrid es una mini-España a la que solo le faltan indepes, panegiristas del RH, fueristas o amigos del arancel. Madrid el del “No pasarán” pero no pasarán a los restaurantes, dado que había pandemia. Ahora es el cartelón del “No pasarán” el que Iglesias quiere esgrimirle en campaña a Rocío Monasterio. Dice Innerarity que no es que haya riesgo de Guerra Civil, sino que precisamente no hay guerra porque los insultos y el enfrentamiento descarnado la sustituyen, son aptos sucedáneos. Por si acaso, pareciera que algunos cavan trincheras. Señores, a los conspiraderos: ¡La cosa está que Lhardy!