Javier Gutiérrez se ha atrevido

El actor asturiano Javier Gutiérrez no solo es gran profesional, sino que al atreverse a decir lo que millones piensan de los reality show demuestra ser un tipo decente. Le han respondido que, hombre, son solo entretenimiento. Bueno, también el juego, el tabaco, el alcohol, los porros o la pornografía, que en pequeñas dosis solo hacen daño al que los consume. Así que o el Estado tiene alguna función educativa o no la tiene, pues las cadenas son concesiones públicas. No digo que se prohíban, caramba, pero sí que se consensúen ciertos códigos para limitar su total predominio y ese crescendo en el que se inyecta la realidad de hormonas de morbo prefabricado. Pero peor aún es que el triunfo masivo de la zafiedad achique los espacios para el debate, la cultura o las músicas, casi huidos de pantalla. ¡Qué horror, que haya que echar de menos alguna programación cultural del franquismo!