El mercado de futuros y el futuro del agua

Gittes: –Entonces, ¿por qué lo hace?... ¿Qué podría comprar que no pueda permitirse ya ahora?

(un momento prolongado, entonces:)

Cross: –El futuro, señor Gittes. El futuro.

(Guion de “Chinatown”. Robert Towne)

Cantaba Albert Hammond que parece que nunca llueve en el sur de California y éste, como casi todos los tópicos, tiene mucho de cierto. Nieva en el norte y es el deshielo el que abastece mayormente al Estado Dorado. El agua es un asunto permanente en las agendas políticas en un lugar donde no se puede contar con la aportación de las nubes durante largos periodos. Con el triple de superficie de regadío que la que hay en España el sector agrícola consume el doble de agua que en nuestro país y genera mucha mayor riqueza. La población se ha incrementado en un sexto en lo que va de siglo. A la vista de tales datos no es de extrañar que la gestión eficiente de los recursos hídricos se haga más que necesaria.

El pasado mes de diciembre saltó a las páginas de nuestros periódicos la noticia de que el agua de las cinco mayores regiones de California había comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Chicago y ya se podía comerciar en base al Nasdaq Veles California Water Index (NQH20). Cómo es posible –se preguntaron muchas personas– que se comercie con un bien considerado de dominio público. El mero hecho de que se considerara sujeto de transacción ya suscitó controversia. Por una parte se argumentaba que no es ninguna novedad, ya que el mercado del agua existe en ese estado desde hace años y que ahora habría mayor transparencia, mientras que desde otro punto de vista se recelaba de posibles agiotajes.

Para quienes no están familiarizados con los términos bursátiles conviene señalar que, a grandes rasgos, las operaciones que se hacen en un mercado de futuros son compraventas aplazadas de un bien a una fecha posterior a la del contrato con un precio fijado en el momento actual. Así los vendedores y compradores aceptan unas condiciones que les parecen razonables evitando las fluctuaciones de precio que puedan producirse posteriormente, bien a su favor, bien en su contra. En el caso que nos ocupa no se comercia con el propio recurso sino con los derechos de su uso y así un agricultor que los compra para el exclusivo riego de sus campos no hace nada muy diferente a lo que sería un seguro negociado y público. Hoy se negocian a quinientos veintinueve dólares el acre-pie, esa unidad de volumen tan pintoresca como podría ser una celtibérica fanega-palmo, precio que tras las correspondientes conversiones equivale a unos treinta y seis céntimos de euro por metro cúbico. Por tener un orden de magnitud diremos que eso es lo que Cadasa cobra a sus ayuntamientos consorciados en los periodos de verano y otoño. El temor de los escépticos está fundado en las posibles alteraciones de precios generadas por la compraventa de los títulos a corto plazo, nada extraño cuando aún no hemos digerido la crisis de las subprime. Lo cierto es que la cotización ha subido un nueve por ciento desde el comienzo de las transacciones aunque lleva más de un mes con un precio muy estable.

Sobre los tejemanejes de la especulación con el agua quiso escribir Rober Towne cuando rechazó unos suculentos honorarios por el guion de “El Gran Gatsby” y propuso hacer el de “Chinatown”: “Pensé, no quiero hacer una película policiaca sobre el tipo de cosas que no me enojan. Quería hacer algo que realmente me enfureciera. La destrucción de la tierra y de esa comunidad fue algo que me pareció realmente abominable”. La ciudad de Los Ángeles había doblado su población entre los años treinta en los que está ambientado el filme y el comienzo de los setenta cuando él pergeñó la historia. Lo había hecho empobreciendo a los campesinos que no podían regar sus tierras para ocuparlas después con nuevos asentamientos urbanos. El agua era la clave de la operación como bien le explica el magnate Cross, encarnado por el gran John Huston, al detective Gittes, magníficamente interpretado por un Jack Nicholson que aún no padecía el histrionismo de haberse encerrado en el nido del cuco: “O traes el agua a la ciudad o llevas la ciudad hacia donde hay agua…, así de simple”. Antes él había comprado los terrenos a través de testaferros.

El relato de Towne es una obra maestra. El gremio de escritores americanos lo eligió como el mejor guion original de la historia del cine precediendo a los de “Ciudadano Kane”, “Annie Hall” y “Sunset Boulevard”. Nada en él es lo que parece en un principio, ni siquiera el título, pero las piezas encajan con precisión de relojero y ritmo de metrónomo. La diversidad de la condición humana queda retratada en sus personajes: la bondad o la valentía, por supuesto, pero también se pueden ir contando los pecados capitales y llegar al menos hasta el cuarto. Y el engaño siempre presente: la campaña de la corporación municipal para financiar las obras con dinero de los contribuyentes; la ocultación del secreto familiar de una atormentada Faye Dunaway en un papel estelar; la añagaza para hacer creer que la muerte de su marido, ingeniero jefe de la empresa de aguas, había sido un accidente; el fingimiento del adjunto de este último que hereda su puesto… Nihil novum sub sole.

Towne y Nicholson volvieron a coincidir dos años más tarde en “The Missouri Breaks”, en la que el segundo cambia de registro para hacer de un cuatrero al quien persigue Marlon Brando, que representa a un inicuo cazador de ladrones de ganado. A ese oficio se le denominaba regulador. Qué apelativo tan propio de la vigilancia de los mercados y qué bonita metáfora la escena en la que el bandido tiene a su merced a quien le sigue los pasos para atraparlo.

Cada veintidós de marzo se celebra este Día Mundial y el lema elegido para este lunes es “Valoremos el Agua”. A veces una frase nos enseña más que muchas sesudas cavilaciones, como el conocido refrán que refleja concisamente el significado de ese eslogan: “Sólo el necio confunde valor y precio”. Aunque podamos comerciar con ese recurso siempre nos aportará mucho más que la cotización que señale el código NQH20 en el mercado de futuros.

El potentado Cross le hace ver al investigador Gittes que precisamente el futuro es lo que no se puede comprar. Al contrario, él se ha determinado a crearlo y más allá de lo reprobable del sentido de sus acciones y sus fines le muestra que es la única manera de seguir hacia adelante. Habremos de enfocar todos ese mismo empeño en pos del bien común aunque los peligros acechen y a veces no podamos fiarnos de quienes deben ejercer su labor como reguladores públicos. Conviene saber que siempre habrá alguien haciendo un cameo que quiera rebanarnos la nariz con una navaja. No importa, Mrs. Mulwray dejó claro que es mucho más dulce la cura.