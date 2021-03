Asturias: hermoso verso

Vivimos días complejos. Han sido meses difíciles. Y lo que es peor, muchos se han quedado por el camino. El mundo, tal como lo conocíamos, ha cambiado. ¿Volverá a ser el mismo? Quizá. Pero de lo que no cabe duda es de que no nos sobran certezas ni certidumbres. Y hoy, 21 de marzo, día en el que Naciones Unidas nos invita a conmemorar el Día Internacional de la Poesía, se nos brinda un asidero firme: celebrar como comunidad una idea singular y única que nos ofrece la oportunidad de que, en esta tierra, todos celebremos en concordia, cada año, el Día Mundial de la Poesía “como una fiesta de la cultura, como un proyecto de libertad, educación y belleza”. A día de hoy, más de quince mil personas, entusiastamente, se han incorporado como fundadores a este inédito proyecto liderado por el siempre activo e inquieto Graciano García. Y cientos de colectivos, empresas, organismos e instituciones de todo tipo se han sumado en un decidido, fervoroso y creciente apoyo. Abramos hoy, por tanto, una oportunidad al futuro. Agarrémonos a la esperanza. Sintámonos orgullosos de que Asturias sea, por un día, el punto en el que converjan las miradas de todos los que creen, como Lorca, que la poesía puede ser una “alerta a la sociedad” que, dicho sea de paso, no está de más. Asturias, hoy, más aún si cabe, es el más hermoso verso. Dejemos que nos invada la poesía, en todas sus expresiones. Hagámosla nuestra. Sintámonos cómplices necesarios. Y abramos las puertas de par en par a esta gran iniciativa, porque, como creía Mario Benedetti, “cuando la poesía abre sus puertas es como si cambiáramos el mundo”.