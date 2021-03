La batalla de Madrid

El panorama político parece condenado a la inestabilidad por un tiempo. En la actualidad reina el desorden. La presentación en cadena de las tres mociones de censura solo ha producido efectos destructivos en la situación política del país, que no ha dejado de empeorar en los últimos años. Pretendiendo hacer el papel de partido bisagra, Ciudadanos se ha desquiciado. Pablo Iglesias, aún vicepresidente y sin esperar a su presentación como candidato de Podemos, inició la campaña con mensajes ambiguos y contradictorios hacia el gobierno de coalición, que inducen a pensar que en su decisión ha pesado la sospecha de una relación desleal de Pedro Sánchez con el partido de Arrimadas. Al mismo tiempo, aumenta la brecha que separa al gobierno de sus socios parlamentarios y ERC recurre de nuevo a la amenaza de retirarle el apoyo. Las noticias de estos días no son buenas para el ejecutivo. Por un costado le crece la desconfianza de la izquierda y los nacionalistas y, por el otro, el respaldo que pudiera ofrecer Ciudadanos no reúne ahora suficientes garantías. El PSOE, paralizado, aún no ha reaccionado al fiasco del que es el principal responsable junto con el partido naranja.

La coyuntura histórica que vivimos, a pesar de todo, es apasionante porque la sociedad española está definiendo cada día que pasa su relación con la democracia. El siguiente capítulo tendrá lugar en Madrid. Las encuestas auguran un triunfo claro del PP sin mayoría absoluta, una derrota severa del PSOE, que retendría a su electorado fijo pero apenas recibiría votos procedentes de Ciudadanos, y el estancamiento de Vox. Los primeros sondeos publicados después del anuncio de Pablo Iglesias registran movimientos significativos a la izquierda del PSOE, donde Más País y Podemos rivalizan por una franja de votantes muy poblada. Sin embargo, no resuelven ninguna de las mayores incógnitas de estas elecciones. La primera estriba en si finalmente gobernará la izquierda o la derecha. Aunque no sea lo más probable, podría ocurrir que el PP ganase, pero no formara gobierno. La segunda se resume en si Podemos y, sobre todo, Ciudadanos serán expulsados del parlamento. Y la tercera es si Podemos, en caso de elevarse por encima de la barrera del 5%, conseguirá además superar a Más País. Menos posibilidades tiene la opción en la que confía Pablo Iglesias de ser el Presidente de la comunidad autónoma gracias a una victoria parcial suya sobre Angel Gabilondo, al que considera un candidato blando, y a una mayoría formada por la suma de los escaños de la izquierda.

Las elecciones autonómicas de la capital nunca habrán tenido tanto eco en el resto de las Españas. La batalla de la rimbombante Madrid es decisiva para el derrotero que tome la legislatura. No es descartable que el escrutinio provoque una recomposición del mapa político nacional, sobre todo en el sector de la derecha. Que Ciudadanos sea sentenciado entra en todos los cálculos. Mueve a la reflexión que el PSOE y Ciudadanos, los partidos con posiciones políticas más moderadas, tengan las expectativas más desfavorables en estas elecciones. El futuro de los dos grandes partidos de la nueva política, Podemos y Ciudadanos, está en el aire. La fugacidad de la política es un signo de los tiempos y España se ha puesto rápidamente a la última. Todo esto es lo que empezarán a decidir los madrileños. Quizá fuera inevitable una crisis política en nuestro país, por muchas razones, pero nos convendría no demorar mucho la salida.