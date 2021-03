Los estrategas novatos

¡Joder, que tropa!, exclamó castizamente el conde de Romanones, tras perder una votación a académico de la lengua para la que le habían prometido votos sobrados, y no recibir a la postre ni uno solo. La anécdota es tan popular que la expresión se ha vuelto dicho común, por lo cual no es verosímil pensar que los dirigentes de Ciudadanos que urdieron lo de Murcia no la conocieran: simplemente la ignoraron o pensaron que era cosa del siglo pasado, y la realidad les pilló por sorpresa. Pero como decía el presidente Truman “la realidad que te sorprende es la historia que no conoces”.

Ahora está de moda que los partidos tengan un gran estratega al frente, rodeado de un coro de meritorios que, mientras elaboran informes de esto y de aquello y realizan el trabajo sucio, le hacen creer, o creen ellos mismos, en la sapiencia suprema e infalibilidad del gurú de turno; es decir, suelen engañarse pensando que las impresiones y ánimo del grupo afín representa al sentir general de la sociedad. El gran estratega de Ciudadanos, ya defenestrado, debe a estas horas estar pensando que la vida es injusta y dándole vueltas a lo que hizo mal. Aparentemente nada (para sus propósitos). Veamos: se desplazó a Murcia en plena pandemia, se reunió en directo con los militantes y cargos que debían votar, al parecer les aseguró empáticamente que si uno solo se oponía la cosa no se haría y les hizo firmar el mismo papel para promover la moción de censura; todo parecía atado y bien atado. Pero en esto llegó Ayuso, que a fuerza de recibir embestidas ha aprendido a torear y ve venir al morlaco a distancia, y más que de estrategias postmodernas se acordó del refrán tradicional: “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. El resto ya lo saben.

Algunos estrategas se comportan como los jugadores novatos de ajedrez, piensan que los demás no piensan, de modo que creen que van a capturar la torre y de repente se quedan sin la dama. Si hubieran aplicado algún concepto económico relacionado con la psicología, quizá los dirigentes de Ciudadanos habrían actuado de otro modo. Keynes popularizó la noción de expectativas de los ciudadanos y de los agentes económicos como relevantes para el devenir de la economía y de la sociedad; la idea se depuró en las décadas siguientes y adoptó múltiples enfoques, algunos con formulaciones matemáticas tan bellas formalmente como difíciles de digerir, de manera que actualmente, aunque nadie niega la importancia de analizar las expectativas y trazar estrategias, en general los modelos basados en “expectativas racionales” de organizaciones o de personas se sabe que no suelen superar la validación empírica de sus resultados, porque requieren información “perfecta” y tenerla es algo tan complicado como ver al Yeti.

Una de las principales conclusiones de los modelos de expectativas racionales en economía es que si el individuo que toma la decisión (esto es, el gran estratega) se comporta de forma racional (es decir, pensando mucho lo que hay que hacer tras considerar, aparentemente, todos los factores que pueden influir) puede acabar tomando una decisión perfectamente racional en apariencia, pero errónea en sus resultados, porque una de las variables que consideró cambia su comportamiento predecible y se comporta de modo distinto al esperado. El consuelo que queda es que incluso un buen escribano echa un borrón y que esto le puede pasar a cualquiera; hasta Bobby Fischer perdió en pocas jugadas con un jugador desconocido por infravalorar su competencia. Vamos, que del dicho al hecho hay mucho trecho y que la prudencia no suele ser mala consejera, aunque no siempre es suficiente: el principal formulador de la teoría de las expectativas racionales, Robert Lucas, pactó al divorciarse que si obtenía el Premio Nobel de economía en los siete años siguientes su exmujer recibiría el cincuenta por ciento del importe económico del mismo. Lucas obtuvo el premio poco antes de cumplirse los siete años del divorcio, y cuando, de modo inhabitual para un premiado en Economía, aún no tenía sesenta años, así que tuvo que compartir la dotación económica; parece que la exmujer de Lucas anduvo algo más acertada al trazar las expectativas que un gran especialista en la materia.

En definitiva, las grandes operaciones políticas no están al margen de los comportamientos psicológicos de los individuos y la realidad se vislumbra a veces como clara y predecible cuando varía de modo imprevisto y nos sitúa ante un nuevo escenario. De esto sabemos mucho en España en los últimos años, en los que los cambios han sido vertiginosos, como en un espectáculo del circo Ringling, donde “cualquier actuación próxima supera a la anterior”. No estaría de más que lo recordáramos para el futuro inmediato, donde otra vez puede parecer que las cosas están claras y que en la batalla de Madrid, afortunadamente solo dialéctica, sea fácil predecir quienes serán los vencedores y quienes los vencidos. Quizá nos volvamos a engañar y las hipótesis de los tiempos y las expectativas de los ciudadanos no sean tan racionales como los estrategas de cualquier organización esperan. Lo que sí parece muy probable es que esta vez no todos saldrán indemnes y que, como los amantes desengañados, los ciudadanos castiguen a algunos con un largo adiós, quizá para siempre.