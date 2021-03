Iglesias y la reacción del instinto

Hay una divertida anécdota sobre Niels Bohr, padre de la Mecánica Cuántica, que relata George Gamow en su libro “Treinta años que conmovieron la Física”. Cuando ya caía la tarde, Bohr solía interrumpir a sus compañeros del Instituto Nórdico de Física Teórica (que él mismo fundó) porque se encontraba cansado. La mejor forma para relajarse era ir a ver películas del oeste, las únicas que le gustaban. No le gustaba al genial físico verlas solo, así que siempre conseguía que un par de estudiantes le acompañasen para así poder hablar sobre las tramas del filme.

Pero el cerebro del físico no dejaba de trabajar, incluso en los momentos de relajo, así que interrogaba de manera reiterada sobre muchas cuestiones y había una en especial que le preocupaba. ¿Por qué a pesar de que el villano desenfunda primero siempre el héroe es más rápido y logra matarle?

Aquel asunto en apariencia intrascendente dio para acalorados debates y Bohr estableció su teoría, basada únicamente en cuestios psicológicas. Según el científico danés, el héroe, por su bondad, no es el primero en desenfundar para tratar de acabar con el villano. Sin embargo, el “malo” sí quiere acabar con el protagonista, de modo que su cerebro debe no solo prestar atención a los movimientos de su contrincante, sino también decidir cuándo desenfundar si el otro no lo hace. En cambio, el héroe únicamente actúa siguiendo un reflejo condicionado: saca el arma en cuanto percibe el más mínimo movimiento del villano, lo cual le permite ser más rápido y eficaz.

Aquella teoría de Bohr fue rebatida por sus colegas, así que decidió, como buen científico, que la mejor forma de comprobarla sería con un experimento. George Gamow fue a una tienda de juguetes y compró dos pistolas con sus cartucheras. “Simulamos duelos con Bohr, y él hacía siempre de héroe. El resultado es que ‘mató’ a todos sus estudiantes”, relata Gamow en sus memorias de aquellos años.

Viene este largo preámbulo a colación de la sorpresiva decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de abandonar el puesto de Vicepresidente para convertirse en candidato en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Pero Pablo Iglesias ha demostrado gran habilidad en la reacción instantánea, más allá de la reflexión a largo plazo. Es esa una estrategia de supervivencia bastante efectiva: en ocasiones, plantearse caminos de largo recorrido hace que las decisiones que se toman se adopten pensando en ese objetivo lejano, en vez de en cuál es la opción más acertada en cada momento, sin más. Al igual que el pistolero de Bohr, Iglesias ha reaccionado a un escenario que tenía ante sí, de manera intrépida. ¿Y si obtiene un mal resultado electoral? ¿Y si con gran cantidad de votos no consigue, pese a todo, gobernar? Probablemente Pablo Iglesias piense que ya verá entonces lo que hace.

Su movimiento pretende aquello que Podemos ha defendido desde sus inicios: dar una patada al tablero y alterar los pronósticos. Por lo pronto, Iglesias ha convertido las elecciones madrileñas en la gran cita política en torno a la cual todo se interpretará de aquí a mayo. Y los comicios serán un punto de inflexión sea cual sea el resultado. Convirtiendo la confrontación electoral en una batalla épica, adoptando un tono de brigadista, consigue polarizar aún más al electorado y, de paso, trata de dar un empujón a su partido, reducido a la mínima tras la fractura que dio origen a Más País.

Con la incógnita de qué pasará con Ciudadanos, que afronta esa cita electoral como una auténtica prueba de fuego acerca de su supervivencia, el escenario político nacional puede dar un giro que podría desembocar en un adelanto electoral nacional a medio plazo, una medida cuando menos cuestionable cuando deben afrontarse retos muy importantes para la estabilidad económica del país, como la gestión del fondo de rescate europeo, aún sometido a muchas incógnitas.

¿Y en Asturias? Cada partido trata de aprovechar las estelas nacionales o, cuando menos, soportarlas. Atentos a la respuesta que Adrián Barbón dé a Ciudadanos en la Junta a la pregunta de qué opina sobre los tránsfugas, porque va con segundas lecturas. Tal y como vienen los tiempos, hay quienes se curan en salud, por si acaso.