Darle tiempo

Me pregunto a veces si es todo posible. ¿Son posibles las arañas y los elefantes, las moscas y las águilas, los caracoles y las estrellas de mar? ¿Somos posibles nosotros, usted y yo, con todos nuestros ganglios y apéndices y pituitarias? ¿Es posible la aurora boreal y el eclipse de Luna y el sistema heliocéntrico? Si a mí, antes de la creación del mundo, me lo hubieran descrito en todos sus detalles, habría dicho que no, que tales inventos eran imposibles de llevar a cabo debido a su complejidad. Que yo mismo tenga en mi tracto digestivo un kilo de bacterias que me ayudan a hacer la digestión es delirante. Que la pérdida de esas bacterias pueda enfermarme y hasta producirme la muerte, es de todo punto inverosímil. Que ahora mismo me encuentre aquí, escribiendo estas líneas, y que dentro de un segundo pueda ser fulminado por un infarto masivo de corazón o de cerebro, no es creíble. Pero pasa. Un conocido mío estaba hablando con su mujer, en la cocina, mientras preparaba un sofrito para el arroz de los domingos, cuando dijo:

–Esto…

–¿Qué?, preguntó su mujer volviendo la cabeza.

Pero “esto”, nada, porque el hombre ya estaba muerto sin remedio. Un segundo, quizá dos. Todo el mundo, en su familia, se ha enterado de su fallecimiento, todos menos él: no le dio tiempo. No saber que te has muerto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, aunque ahora mismo no encuentro los inconvenientes.

Queríamos demostrar que no hay nada imposible. Si todo lo que ocurre puede haber ocurrido, no hay nada que no pueda ocurrir. ¿La levitación? Una tontería comparada con la respiración aerobia, incluso con la anaerobia. ¿La telepatía? Un juego de niños. ¿La adivinación del pensamiento? Un entretenimiento de tarde de domingo. ¿La bomba atómica? Pregúntenles a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki.

¿Y los marcianos?

Los marcianos son más fáciles de hacer que un crucigrama barato. Pásmense ustedes ante esto: no hay nada que se nos ocurra, incluso que no se nos ocurra, incapaz de acontecer. Solo hay que darle tiempo.