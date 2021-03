Elogio de la incertidumbre

Natalia: “Al final, te pongas como te pongas, lo importante es tener más dudas que deudas. Creo (afirmo, defiendo) que la incertidumbre es un seguro de vida plena. Y que cuanto más avanzas por los calendarios más preguntas sin respuesta te vas a encontrar. Eso siempre que no seas una persona fatua y boba que piensa que está cerca de la madurez y la sabiduría. La gente a la que admiro no va por ahí presumiendo de certezas. Sobre nada. Admiten su ignorancia en asuntos tales como el amor (aunque tengan la memoria llena de sentimientos chamuscados o momificados), la política (no van por ahí pontificando en las redes sociales, como hace la mayoría con tenaz falta de respeto a los demás) o la condición humana (tan poco dada al etiquetado preciso y profundo). Y no les mueve el rencor, aunque se nieguen a olvidar las afrentas, ni pierden tiempo echando de menos los tiempos en los que jugaban a los sueños reunidos. No tienen nada claro el sentido de la vida, aunque den sentido a la suya con una actitud de permanente curiosidad y cauta expectación. Se limitan a estar en este mundo intentando molestar lo menos posible, echando una mano a quien la pida, peleando con entusiasmo por aquello que más les importa, y que casi nunca tiene nada que ver con vendedores de piscinas, concesionarios de coches o agencias inmobiliarias. Tampoco con cortinas de humo religiosas ni mucho menos con competiciones de egos en busca de metas volátiles. Les gusta dudar dejando todas las cuentas saldadas para abandonar esta existencia sin reproches, sin cargas de conciencia, sin escombros que sepulten la imperiosa necesidad de caminar hacia delante sin prestar atención a las sombras que caminan detrás de ti. Les gusta vivir entre interrogantes y habitar entre paréntesis”.