El hipersensible tema de la “raza”

Contaba la prensa el otro día el caso de una alumna de un carísimo colegio femenino de Massachusetts, de esos cuya matrícula anual pueden costar en torno a 80.000 dólares, que dijo sentirse agraviada al preguntarle el portero qué hacía a la puerta de un salón.

“Todo lo que hacía yo en aquel momento era ser negra”, se quejó la alumna, que acusó al portero de intimidación racista, lo que obligó a su vez a la rectora a presentar sus disculpas.

Después se supo que el portero se había limitado a cumplir su papel porque la estudiante se había metido en un lugar reservado para otro acto.

Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que las personas de piel oscura no sean objeto constante de discriminación y trato vejatorio, cuando no directamente criminal, en Estados Unidos y no sólo allí. Lo cual podría explicar el sentimiento de agravio expresado por la estudiante.

Hay una hipersensibilidad al tema de la raza, palabra que, por cierto, Francia, donde, a diferencia de EE UU, no existen las estadísticas étnicas, ha decidido eliminar de su Constitución como si ese simple hecho bastara para acabar con el problema del racismo.

Es decir, con los efectos sociales de lo que es ante todo una construcción social, como ha escrito la periodista y cineasta francesa de ascendencia africana Rokhaya Diallo.

Está, por otro lado, lo ocurrido en torno al poema “The Hill we Climb”, que recitó su joven autora, la afroamericana Amanda Gorman, en la ceremonia de toma de posesión del presidente Joe Biden en Estados Unidos.

Quiso traducir ese poema al holandés una joven y premiada poeta neerlandesa llamada Marieke Lukas, a la que por cierto había elegido la propia Gorman, pero una activista negra, una tal Janice Deul, criticó esa posibilidad en un artículo de prensa con el argumento de que la traductora tenía que ser necesaria y decididamente negra. Y la editorial se echó atrás.

Por esa regla de tres, un varón como Gustave Flaubert no debía haber pronunciado nunca la frase que, falsa o no, se le atribuye: “Madame Bovary c´est moi” (Yo soy madame Bovary).

Pero una vez escrita la famosa novela, ¿quién habría sido el más idóneo para verter el texto a otro idioma? ¿Un hombre, una mujer, tal vez un transexual?

En el caso del poema de Gorman y en vista de lo ocurrido en Holanda, una editorial alemana ha decidido tomar sus precauciones y encargado su traducción a un equipo integrado por una politóloga de ascendencia africana, una periodista alemana de origen turco y una experta traductora, lo cual se me antoja una exageración.

Puestos a ser puntillosos, la única persona que podría traducir a la joven poeta estadounidense sería ella misma, lo que no deja de ser un absurdo ya que niega a la creación literaria una de sus fortalezas.

Esto es, la capacidad que tiene un autor, pero también en su caso un traductor, en ponerse en la piel de otro, cualquiera que sea el color de la piel, el sexo – aunque ahora está de moda hablar sólo de “género” como construcción cultural– o la orientación sexual.