Llegada en punto a la estación

Al ir subiendo por las altas praderas todo hacía pensar que se cumpliría el pronóstico de últimas nevadas serias del año: soplaba del Este, el cielo estaba encapotado y más oscuro hacia ese lado del cielo, y de cuando en cuando pasaba deprisa, en un vuelo casi horizontal y algo ondulante, un minúsculo copo de nevisca. Solo había unas docenas de potros, pues los ganaderos aún no habían subido el vacuno tras el invierno. Al llegar el final del verde, ya al borde de la peña casi vertical, tuve una sensación de estancamiento, de tiempo muerto. Luego, al bajar, seguía el frío, pero el cielo no amenazaba y había más luz en el aire. Las vacas estaban ya en los pastos, vigiladas por un pastor metido en un todo terreno. Bajé por la pista, cogí al coche y al poco, en el regreso, cruzaron volando unas golondrinas, sin duda recién llegadas. Ya está ahí, me dije, y con escandalosa puntualidad.