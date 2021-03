Reconozcamos que los mayores de 55 años habíamos respingado cierto suspiro de alivio cuando se supo que la vacuna de AstraZeneca podría acarrear algún grave efecto secundario, ya que no aparecíamos en el listado de próximos en ser inmunizados. Alguna ventaja habría en que los mayores de esa edad y hasta los 65 nos encontremos aún hoy en el limbo del turno de vacunación, sin fecha para someternos al tercio de banderillas y sin conocer aún qué tipo de vacuna se nos administraría. Viajar en el vagón de cola cuando van a llamar a filas acarrea inconvenientes pero también alguna ventaja, como que los que desfilan en avanzadilla tienen todas las papeletas para convertirse en conejillos de Indias.

Ayer, las autoridades sanitarias dieron un inesperado volteo a la tortilla: la misma vacuna que había quedado suspendida hasta conocer el alcance de sus reacciones, poco halagüeñas, no solo vuelve a administrase con todas las bendiciones, sino que se inyectará a toda la población menor de 65. No resulta un consuelo que Sanidad defienda ahora las bondades de esta vacuna con la determinación de que “los beneficios superan a los riesgos”. Solo faltaba que fuera al revés. Pero mientras existan riesgos habrá temor en la población, porque el miedo es libre y no se le encuentra con facilidad antídoto.

Cierto que el miedo es un valor que cotiza al alza en los mercados de la actualidad. Llevamos un año comprobando cómo la población está dispuesta a desprenderse de derechos y libertades a cambio de que los que mandan consigan sacarnos con vida y sin mayores daños económicos, laborales y sociales del atolladero; pero conviene no caer en la trampa del pánico. De manera que habrá que inyectarse la vacuna que toque con los dedos cruzados y que Dios nos pille confesados.