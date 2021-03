Una solución ética al fraude del Huerna

En octubre de 2021 debería finalizar la concesión para la explotación de la autopista del Huerna y desaparecer el peaje establecido para su construcción. En ese momento la autopista debería pasar a ser gratuita. O podría sacarse de nuevo en concesión para obtener recursos para el Estado o para financiar alguna mejora que se quisiera hacer en la misma, o su conservación y mantenimiento.

Pero eso, en principio, no va a ocurrir, porque en el año 2000 el Ministerio de Fomento, mediante los Reales Decretos 167/2000 y 392/2000 prorrogó el plazo de la concesión por 29 años más, hasta 2050.

¿Se puede hacer eso? Hacer, se hizo. Pero, en mi opinión, de forma ilegal. Ya el Tribunal de Cuentas, en su momento, condenó la operación. En una concesión la Ley señala que se debe respetar el equilibrio del contrato, es decir que los gastos y los ingresos del concesionario deben ser equilibrados. Un poder público encarga a una empresa que construya una obra y le paga el precio, más los gastos generales, beneficios e intereses correspondientes en el plazo que se establece en la concesión, mediante un peaje. Es ilegal por tanto alterar ese equilibrio para favorecer al concesionario.

La prorroga por 29 años del peaje del Huerna, sin nada equivalente a cambio, generó unos inmensos beneficios extraordinarios en su concesionaria AUCALSA, en el año 2000, cuando era una empresa pública 100%. Quizás por eso, porque era pública, los que lo hicieron no fueron a la cárcel como habrían ido si hubiera sido privada entonces. Si fuera privada habría sido un escándalo mayúsculo.

¿Y para qué se hizo esa prórroga por 29 años, sin casi contraprestación, que generó tanto valor en esa empresa pública que pasó de no valer casi nada a ser una perita en dulce, una joya, una fuente de beneficios extraordinarios? Y también con sus empresas hermanas gallegas (las mayores) y navarra que se prorrogaron a la vez justificándolo con algunas obras y ajustes de peajes.

Pues se hizo todo para beneficiar a su dueña, la SEPI, el instrumento que gestiona el sector público empresarial. La SEPI, en aquella época, por legislación de la UE, casi no podía recibir ayudas públicas. Para pagar sus pufos y los de sus empresas más deficitarias como HUNOSA, RTVE, el sector naval o la Fundación para las Comarcas Mineras, tenía que autofinanciarse vendiendo algunas de las sociedades más rentables que tenía, las joyas del abuelo.

AUCALSA renqueaba, ingresaba peajes, pero debía pagar los créditos que pidió para hacer la obra. Y pagar la explotación y mantenimiento de la vía. Lo comido por lo servido. Las ovejas que entran por las que salen. Pero, con la prórroga de 29 años más de peaje, sus ingresos previstos aumentaron al doble y la empresa se revalorizó un montón, de forma ilegal, claro. Floreció a base de BOE, con lenguaje administrativo alambicado y sin que se notase mucho.

Consumada con éxito la prórroga, muy poco después, en 2002/2003, llegó el momento de hacer caja. La SEPI vendió AUCALSA y sus hermanas, con las que se hizo la misma jugada, que estaban englobadas en la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Lo que antes de 2000 no valía un perrón, “una vez consolidado su proyecto empresarial” , en geniales palabras de la web de la propia SEPI, lo vendió a SACYR por 1.622 millones de euros. Dinero que cobró en 2004. A la SEPI le vinieron muy bien esos millones para sus tinglados. Un pelotazo público de manual. El BOE como máquina de fabricar de billetes. Típico de aquella época. Como las recalificaciones urbanísticas y el modificado del Musel.

En 2000/2003 los gobiernos de Asturias, Castilla y Galicia protestaron, pero no supieron enfocar bien el asunto, o fueron cómplices, o no vieron bien el alcance de la jugada que les hicieron, no sé, y aunque Asturias presentó algún extraño recurso no fueron más allá de un pataleo. Areces, tan inteligente él, en 2000 acababa de llegar y tal vez estaba demasiado ocupado con la organización de su gobierno y con las peleas con Cajastur. Se la colaron.

Pero la realidad es la que es y eso no se puede obviar. En seis meses la autopista tendría que quedar liberada del peaje correspondiente a su construcción. Y no va a ser así porque un Gobierno de España, con Rato y Cascos de vicepresidentes, maliciosa e ilegalmente, para inyectar fondos en la SEPI, prorrogó 29 años el peaje a cambio de nada. Y la SEPI, una vez conseguido esto, vendió ENA y obtuvo los 1.622 millones de euros que vamos a pagar de aquí a 2050 en Galicia, Asturias y León junto con los muchos gastos y beneficios adicionales de las distintas empresas y fondos de inversión que se fueron revendiendo las autopistas y siguen especulando con ellas.

Visto toda esta realidad la solución no puede ser el triunfo último de la ilegalidad, de la inmoralidad. Los malos no deben ganar en esta película. No se debe consentir que el fraude se consolide. La prórroga del peaje por real decreto sin contrapartida equivale al establecimiento de un tributo de 29 años a los ciudadanos, ilegal, porque los tributos deben aprobarse por Ley en el Parlamento, no de tapadillo, de forma oscura y siniestra.

Por eso, creo que lo honrado, lo legal , lo justo, sería que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la SEPI reconocieran el fraude y por propia iniciativa lo corrigiesen a partir de octubre de 2021. ¿Cómo lo podrían corregir? Pues es costoso, pero fácil. La SEPI que fue la que se lucró en 2003 con la venta podría reconocer ese ingreso indebido que tuvo como un préstamo, o algo así, y empezar ahora a devolverlo al Ministerio. Y el Ministerio debería pagar a las multinacionales propietarias hoy de la concesión, los peajes que cada año generasen los vehículos. Como un peaje en sombra, de forma que para el usuario fuera gratis.

Ahora bien, como ecologista, creo que hay que apreciar los efectos positivos de los peajes en el medio ambiente y en el transporte público, al reducir el tráfico y el consumo de petróleo. Por tanto, lo más adecuado sería que la SEPI y el Ministerio regulasen una solución mixta: que pagaran el 50% del peaje y que el otro 50% se lo ingresaran a los gobiernos regionales perjudicados para financiar inversiones sostenibles de las muchas que se necesitará llevar a cabo en los próximos años para mitigar el cambio climático.

Estas cosas tan tremendas ocurrieron hace dos décadas. Eran otros tiempos, oscuros, que parecen lejanos y diferentes a los actuales. La transparencia no existía. La corrupción no escandalizaba. Hoy la honradez debería presidir la actuación del gobernante, ¿o no?. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana además de reparar, por ética, el daño causado, debería investigar aquellos expedientes de prórroga de las concesiones por si todavía hubiera lugar a responsabilidades por parte de los que los promovieron y tramitaron a sabiendas de que era un pelotazo. Si se quiere, se está a tiempo.