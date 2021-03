De esos amigos a los que no has tratado

Tras haber leído en distintos tiempos cosas de un escritor te queda un regusto, o un aroma, o un tacto, o una imagen difusa, o una musiquilla, o más bien una decantación de esos cinco sentidos: un poso. Llamarlo alma suena ampuloso, pero si el alma no es eso, ¿qué es? De Jorge Martínez Reverte me gustaban sobre todo sus historias de Gálvez, porque en la supuesta minoridad de la novela negra, en el desenfado y ligereza con que el buen escritor suele abordarla descartando estar ante su gran obra, se cuela muchas veces lo mejor de él. Ahora bien, sería insincero ocultar que en mi afinidad había también complicidad generacional y de ideas, pues de las convicciones que han ardido bien queda un humo cuyo olor en la ropa nunca acaba de irse. Aunque lo conocí, apenas lo traté, y ahora siento no haber podido gozar de cerca del humor suave y hondo en que destilaba su humanidad.