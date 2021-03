El pensamiento San Fernando

Los hechos son así, en breve: 1) Vox intenta prohibir que quienes no son diputados puedan hablar en asturiano en el Parlamentu (porque los diputados sí pueden hacerlo, por la legislación vigente), con un argumento rabulesco (bueno, en realidad Vox pretende que nadie hable asturiano en la Xunta, pero para eso, de momento, carece de fuerzas); 2) A la vista de ello, se modifica el Reglamento parlamentario para que sea explícito lo que ya estaba implícito en la Ley y en el Reglamento, que los miembros del Gobiernu que no sean diputados puedan hablar en asturiano; 3) 52 diputados en Cortes de Vox recurren ante el Constitucional; 4) El Constitucional no les da la razón.

(Permítanme ahora un excurso de legislación y de presunción de méritos. La decisión del Alto Tribunal no se fundamenta en los derechos naturales de los hablantes ni en las proclamas asturianistas en las redes o los chigres prepandémicos, sino en un razonar jurídico que tiene dos patas legales: el artículo 4º del Estatuto (hechura, fundamentalmente, mía) y la Ley de Uso y Promoción de 1998, que, sobre el impulso del PAS, está urdida con una sutil filigrana jurídica que debemos, en lo sustancial, a Xesús Cañedo Valle. Sobre ello se desarrolla el Reglamento y concluye el corolario del Constitucional. Por cierto, si tienen algún interés en conocer la “batalla” de la Ley 1/1998 pueden ver en LA NUEVA ESPAÑA estos dos artículos míos: “Un poco desorientados (02/12/2017) y “Veinte años después” (05/04/2028)).

El refrán, que conocerán, de “Falando d’escopetes, San Fernando tenía un carru” viene a expresar el funcionamiento del pensamiento ilógico, aquel que salta de una cuestión a otra que nada tiene que ver con ella.

Pues bien, la publicación de la noticia en las redes, cuya sustancia es que Vox (España) intentó impedir que se hablase asturiano en el Parlamentu asturianu y que el Tribunal no les dio la razón –sin que todo ello tuviese que ver con la cooficialidad ni con gasto alguno– provocó multitud de respuestas que ninguna relación tienen con ello. Intentaré sistematizarlas:

Uno. Los del estado de obras y otras necesidades. Que no teniendo AVE, sufriendo paro y emigración, estando ahí la pandemia, con los problemas económicos que tenemos encima, etc. qué disparate ocuparse “del bable” (por cierto, todos dicen “bable”, ninguno “asturianu” o “asturiano”). Como si por no “ocuparse” del asturiano se hubiese solucionado algo hasta hoy o se fuese a solucionar mejor o más rápido.

Dos. El genus irritabile philologorum. Un número considerable de ciudadanos se considera tocado por un pentecostés filológico y pontifica sobre “el bable y los bables”, su carácter de lengua o no, su desprecio hacia todo lo que no sea el castellano, etc.

Tres. Los de la confabulación de los mercaderes y los revolucionarios. Predican unos que todo lo del asturiano es un invento de cuatro aprovechados para colocarse y recibir subvenciones; otros que se trata de el inicio de un proceso revolucionario con objetivos inicuos.

Es decir, que a propósito de la escopeta, cada uno sanfernandea, habla de sus prejuicios, temores o ideas; pero, nada curiosamente del proceso y hecho que se hacen públicos, ninguno cuestiona a los iniciadores del incidente por querer prohibir hablar asturiano ni por “haber perdido el tiempo” viajando a Madrid para ello.

No crean ustedes que esta lógica sanfernandina es inusual, es el proceso mental con que operan las adscripciones ideológicas y emocionales. Es la que se manifiesta cada día en las tertulias y en las redes, esa que, si usted señala que su Ayuntamiento ha subido el agua, quien haya votado a sus gobernantes le responderá con que en otro lugar los gobernantes rivales han apoyado un festival en que cantaba una folklórica o que Isabel la Católica…; y así, ad libitum y ad infinitum. Es la misma lógica por la que siempre existe un motivo, una autojustificación, para mantenerse en el voto “de uno” por desastrosamente que vayan las cosas, es decir, “inasequible al desaliento”.

Por cierto, y hablando de refranes, ¿conocen ustedes aquel de “dir por llana y volver tosquiláu”?