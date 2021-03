El poder está en un agujero

Cuando Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez dicen su texto, el teatro Palacio Valdés se llena de gozo. Sus voces vierten tan bien como un cuerpo en una bañera llena. ¡Viva el principio de Arquímedes en el mundo de la escena! Esto que digo (que se oiga a los que están sobre las tablas) debería ser lo natural. Y, sin embargo... Campuzano, Bustos y Sánchez son el núcleo duro de “La Zaranda”, los penúltimos del circuito independiente del teatro nacional, ese que trabaja en compañía, que escribe cada día al pie del escenario... Ellos fueron los que estrenaron antes de anoche en Avilés “La batalla de los ausentes”, de Eusebio Calonge. Un estreno con bronca incluida: un tipo no quería ponerse mascarilla y no le gustó nada que le echaran a la calle.

“La Zaranda” construye en “La batalla de los ausentes” un mundo peligroso: donde el poder ocupa lugar, donde las decisiones se ocultan en las trincheras y los muertos no acuden a sus honras fúnebres. En la sátira hay mucho de “Don Quijote” (el consejo de Ministros parece salido de la ínsula de Barataria), pero también está Samuel Beckett. La espera de Godot es semejante a la que estos tres hombres reviven en la sátira triste que conmocionó a los espectadores que llenaron (con los límites marcados por el Estado de alarma) el odeón avilesino. Y todo esto, con una memoria viva a los soliloquios más angustiosos de Miguel Gila esos en que arrancaba sonrisas al cuerpo y lágrimas al alma.

Calonge organiza su sátira en una colección de cuadros semiindependientes. Los tres actores combinan su trabajo escénico con una serie de peleles que sirven como heridos y como ministros. Y con este juego de títeres gigante entran mejor apreciaciones del estilo: “Quiero que los ciudadanos se protejan de sí mismos”, que dice Francisco Sánchez cuando sus compañeros sacan a sus “ministros-muñecos” de unos sacos. O: “Según el ministro de Economía, la pobreza no supera a los que están en la miseria”. Así que, fiesta. “Estamos en un estado justo: todo lo del pueblo pertenece al estado y todo lo que es del estado es suyo”. Y así no hay manera. “La batalla de los ausentes” es una tragedia con sonrisa, teatro político. Llaman al ministro de Cultura. “¿Dónde está el ministro de Cultura?”, preguntan y, como no lo encuentran entre esos peleles, determinan: “Se ha muerto... de aburrimiento”. Aquí hubo aplausos, para que luego digan que el público avilesino es frío.

El espectáculo que echó a andar antes de anoche en Avilés es peleón, como son peleones los componentes de esta legendaria compañía que transforma el mundo con palabras, con pasos cansados y acento de Andalucía la baja. “La Zaranda” tiene que vivir cuarenta años más. Por lo menos.