Larga precampaña de confrontación

La campaña electoral madrileña contaminará la política patria de aquí a mayo, con el añadido de que lo hará en medio de una probable cuarta ola del virus, por lo que los mensajes acabarán por mezclarse y formar una amalgama en la que será difícil el discernimiento.

Tan dados a la dicotomía y a las visiones ideológicas maniqueas, confrontaremos contrarios: izquierda o derecha, derecha mejor o derecha peor, izquierda razonable o izquierda demagógica. Pero también cada cual tratará de apropiarse de visiones discrepantes relativas a la gestión de la pandemia. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hará gala de su política menos restrictiva durante las diferentes olas del covid-19 como forma de salvaguardar la actividad. Sus detractores, en especial el PSOE, harán todo lo posible por señalar agujeros sanitarios o peores cifras. Volverá, por tanto, con fuerza el debate que ha impregnado la pandemia: un debate que a fuerza de negarlo los políticos no han hecho más que reforzarlo. Salud o economía.

La ya esperada cuarta ola volverá a ser un examen de las actitudes del signo político de cada gobernante, las restricciones a la hostelería que aplique cada cual serán nuevamente motivo de comparación y discrepancia y pagarán las consecuencias de quienes opten por las decisiones restrictivas. En definitiva, algo tan sujeto a azar como la gestión de esta pandemia (lo hemos visto en las anteriores oleadas) vuelve a convertirse en argumento para la división.

La política asturiana, ya lo hemos comprobado, no será ajena a esos vientos. Unas urnas ejercen más distorsión sobre el equilibrio político que un agujero negro sobre un sistema estelar. Con su irrupción, las trayectorias se modifican y surgen las colisiones y las nuevas alianzas.

Los intentos cruzados de cada fuerza política por distinguirse del resto plantearán múltiples variantes. Por un lado, habrá batalla dentro de la izquierda. La presencia de Pablo Iglesias como candidato en Madrid por Unidas Podemos supone un elemento de clara distorsión en las relaciones de su partido con el PSOE pese a compartir el Gobierno de la nación. Los socialistas tratarán de atemperar el mensaje algo sobreactuado de Iglesias, apelando a la contención del avance de la derecha y convirtiendo a Madrid en una batalla épica. Optarán por dibujarse como una fuerza más centrada y sosegada con el objetivo de sumar a ambos lados tanto a un Ciudadanos despechado como a un Más País que querrá reforzar su propia identidad. Pero no por ello los socialistas dejarán de combatir al PP con argumentos similares a los de Iglesias: una posible alianza de Ayuso con Vox marcaría un punto de no retorno no solo para ella, sino también para Casado.

Tampoco en la derecha habrá paz. El PP, en su estrategia de desmontar a los naranjas para atraer cuantos más votos, mejor, también proclamará el mensaje de la necesaria victoria para iniciar una suerte de derrota al sanchismo y así atraer votos de otras formaciones. Los populares saben que su éxito pasa no ya por ser el partido más votado (no lo fueron en las anteriores elecciones de Madrid) sino también por lograr gobernar sin tener que compartir asientos con Vox.

Todos esos ingredientes afectarán directamente al escenario asturiano. Ya vimos cómo las relaciones entre el PP y Ciudadanos echan chispas (cuidado que el fuego no alcance el gobierno local ovetense). Pero también contemplaremos cómo Podemos eleva el listón de la crítica hacia el Gobierno, no tanto por estrategia nacional como por sentirse también más libre para hacerlo dadas las circunstancias. Las críticas feroces a la política de vivienda del Gobierno pueden ser el ariete inicial de un movimiento que trate de arrastrar también a Izquierda Unida.

Incluso el presidente del Principado ha intentado establecer una campaña virtual al reiterar en cuanto ha tenido ocasión que si él convocase elecciones, estas le beneficiarían, según las encuestas.

Bienvenidos a una larga carrera electoral que nos tocará a todos, aunque solo voten los madrileños.