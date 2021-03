“El León” más fiero

Pero “El León” goza de una salud de hierro y ni la pandemia puede doblegar al “rey de la selva coral”. No pierden el movimiento y la versatilidad que les caracteriza en sus constantes cambios de disposición, y el uso de las mascarillas no les resta unos armónicos amplificados gracias a la inmejorable acústica del templo. Ya desde el “Sancta et immaculata”, las voces blancas revelaron una afinación impoluta y un color de enorme plasticidad a cuya pureza se unió la potencia de las graves, siempre bien colocadas y de timbre atractivo. En el “Sanctíssima María” y el “Magnificat quarti toni”, la agrupación gozoniega se mostró especialmente cómoda, con un sonido etéreo y brillante, bien empastado. Además, Marco A. García de Paz posee la habilidad para dirigir este tipo de repertorio sin que las obras resulten, como sucede con frecuencia, pesantes; al contrario, en sus manos siempre son dinámicas y fluidas.

El “Laudate Pueri”, de Palestrina, fue un equilibrado torrente vocal donde mejor se percibió el carácter sonoro de los pupilos de García de Paz: compactos pero dinámicos, poderosos pero delicados, evidenciando las horas de estudio y trabajo que subyacen detrás de cada obra.

Todas las cualidades anteriores se llevaron al extremo en la “Missa Salve” de Victoria, obra de belleza extraordinaria que obtuvo una interpretación muy matizada. El coro cuidó con mimo y acierto la articulación, especialmente sensible en este repertorio donde se erige como un parámetro fundamental, muy en consonancia con el sentido textual de la pieza. Ahora bien, lo verdaderamente complejo es la capacidad de expresión de los luanquinos y su diáfana emisión: uno parece sentarse a escuchar y distinguir, en la intrincada maraña de voces y texturas, con absoluta nitidez, cada intervención y dirección de las frases musicales: las anticipaciones y los retardos van encajando en el engranaje musical perfectamente ensamblado que es “el León”. En definitiva, un programa áureo y una interpretación de muchos quilates.