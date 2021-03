Cuando la política desampara al ciudadano

De todas las efemérides de marzo destaca, por la relación inversamente proporcional entre su importancia histórica y su irrelevancia en la prensa nacional y el debate social, el aniversario de la Constitución de Cádiz; el primer texto que puede ser considerado como tal, pues el Estatuto de Bayona es harina de otro costal.

Reunidos en las primeras Cortes no estamentales, primero en la Isla de León, ahora de San Fernando, y luego en Cádiz; asediados por las tropas de Napoleón y las epidemias, diputados de todos los rincones de España, incluidos los territorios de ultramar, lograron paccionar un texto que supuso dejar atrás el Antiguo Régimen. Militares, eclesiásticos, abogados, médicos, aristócratas, propietarios y comerciantes; moderados jovellanistas, defensores del sistema político tradicional y jóvenes comprometidos con la ideología liberal promulgaron, doscientos nueve años atrás, una constitución que introdujo un concepto de Estado moderno, basado en la soberanía popular y la monarquía moderada, que abolió el Tribunal de la Santa Inquisición, y que reconoció una serie de libertades anheladas por la sociedad de la época, en especial, la libertad de imprenta.

No fue sencillo, desde luego, y no todos aceptaron pacíficamente el resultado, como demuestra su corta vigencia –tres periodos de apenas seis años en total–; pero ha de reivindicarse que su promulgación fuera el logro, en primer lugar, de aquellos diputados de orígenes, profesiones y tendencias ideológicas muy diversos, que antepusieron las abundantes necesidades del país, y cuyo sentido del honor y el patriotismo son desconocidos, por inexistentes, en la actualidad. Así mismo, esa constitución fue el éxito de un pueblo que en 1808, tras la renuncia de Carlos IV ante Napoleón, no se resignó a ser un reino sin un rey legítimo, ni aceptó el pacífico alineamiento de gran parte de sus élites con el poder político constituido tras la invasión. Muy al contrario, la población se levantó en armas, se organizó en juntas para dirigir y coordinar la guerra y constituyó una autoridad central que convocaría las Cortes y que haría las veces de Regente, a la espera del regreso del Infante Fernando como Rey de España.

Es el inicio del siglo XIX un periodo muy convulso para España, marcado por la invasión francesa y la consiguiente guerra; pero pese a las tremendas diferencias entre nuestra sociedad y la de dos siglos atrás, resulta curioso comprobar cómo en dos épocas tan distantes, pero igualmente marcadas por epidemias, la fiebre amarilla antaño, el coronavirus ahora, se repite un patrón, a saber, el de las élites que ostentan el poder político, pero se niegan a comportarse como los próceres que están llamados a ser.

En la actualidad, nuestras élites políticas no se han afrancesado, lo que ya no sería de criticar, pero la limitación continua de derechos ciudadanos, a través de un estado de alarma que se ha constituido en nueva normalidad, sin el más mínimo esfuerzo por aplicar otro tipo de soluciones; la falta de asunción de la responsabilidad política por las gestiones fallidas, y sus terribles consecuencias, y el ejercicio moralmente reprochable de la política, acrecientan la sensación de desamparo en gran parte de la ciudadanía.

El hecho de que ministros y vicepresidentes del gobierno abandonen el barco para dedicarse a otros retos políticos que consideran más atractivos o ventajosos, es un mal ejemplo de compromiso para con la gestión pública que les ha sido encomendada. Que desde el gabinete del presidente de ese mismo gobierno se confabule para derrocar ejecutivos autonómicos, se rehuya cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de la pandemia y se practique un tipo de política cuyo fin último es la propaganda y su consecuencia directa el aumento del conflicto social, demuestra que no se ha entendido todavía que las prioridades de esta época pasan, casi en exclusividad, por la gestión adecuada de la crisis sanitaria y económica.

La escasez del sentido moral de la clase política se evidencia de manera cotidiana cuando políticos, de todos los partidos, faltan impudorosamente a la verdad, negando un día lo que hacen al siguiente; cuando se ganan o pierden mociones de censura haciendo a los ciudadanos asistir estupefactos a una poco talentosa versión de “El disputado voto del Sr. Cayo”; y el sistema se degrada, indefectiblemente, cuando se hace un uso arbitrario de las normas de democracia interna de los partidos, se maquina con nocturnidad contra gobiernos de los que se forma parte o se aprovecha una situación de excepcionalidad política, económica y social, para hacer cambios legislativos con carga de profundidad cuasi constitucional, con el apoyo de partidos en afrenta perpetua al sistema.

Pese a ello, la mayor irresponsabilidad de la clase política, al menos de las formaciones con aspiración de representación del interés general, es la de hacer gala de su incapacidad, o falta de voluntad, para llegar a acuerdos con el adversario; lo que priva al país de la fortaleza necesaria para superar esta crisis, como demuestra la contradictoria política autonómica en la gestión del virus.

Sería ingenuo y baldío creer que cualquier momento pasado haya sido mejor, pero los logros y avances que como sociedad hemos conseguido a lo largo de nuestra larga historia, con muchas sombras y muchas luces, como la promulgación de la Constitución de 1812, ponen en evidencia las carencias de la actualidad.