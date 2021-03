La reinvención de Asturias

En un texto breve, pero de mucha enjundia, escrito en 2009 como introducción para un librito mío dedicado a las primeras elecciones autonómicas, Pedro de Silva describe así la situación en aquellos años, cuando fue elegido presidente: “La materia sobre la que trabajar, Asturias, era entonces una crisis, una herida abierta. Desde un punto de vista sociológico, la mayor dificultad provenía del siguiente análisis: no era posible apoyarse, para poner en marcha el cambio, en sectores sociales y económicos emergentes, porque apenas existían”. Unas páginas más adelante constata que las cosas han cambiado por completo y hace un balance favorable del estado de la región: “Asturias, aunque aún tenga problemas, ha dejado de ser una región problema”. El que debe ser considerado sin exageración padre fundador de la Autonomía asturiana concluía su reflexión pidiendo a los que tuvieran la oportunidad de gobernarla que nunca perdieran la osadía y que no se dejaran atrapar por los vapores de la vieja Asturias.

En efecto, la región había entrado en una etapa de profunda transformación, impulsada por las corrientes globalizadoras y la decidida actuación del primer gobierno autonómico. Pero el mundo marcha a gran velocidad y Asturias no ha avanzado al ritmo adecuado. Parece haberse parado a medio camino, ralentizada por las contradicciones y los desequilibrios que han resultado de su singular trayectoria histórica. Los datos de crecimiento, población activa, fertilidad y envejecimiento indican que la región podría haber caído en un círculo vicioso difícil de invertir a corto plazo.

Los esfuerzos para evitar ese peligro se suceden. En las últimas semanas estas páginas han publicitado algunas aproximaciones al asunto que merecen una consideración especial. El domingo pasado apareció en este periódico una entrevista del máximo interés que Marcos Palicio le hizo a Mauro Guillén, un experto de prestigio mundial en economía internacional salido de la universidad asturiana. En sus respuestas sostiene Guillén que el cambio global es imparable e irreversible, no espera por nadie y el que no se adapte a él con espíritu competitivo quedará rezagado o fuera de juego. Su planteamiento respecto a Asturias está condensado con meridiana claridad en los tres enunciados que contiene este párrafo: “La inercia del pasado es muy grande, estamos en esa situación en la que no hemos cambiado del todo la mentalidad y tenemos que reinventarnos como sociedad”.

Asumiendo por anticipado el reto, Ignacio Villaverde, al poco de ser elegido nuevo rector, proclamó su intención de convertir la Universidad en la “cabeza tractora de Asturias, en una centrifugadora de ideas donde reflexionemos y debatamos en voz alta sobre el futuro”. Ya era hora de que los asturianos escucharan estas palabras, y de que su universidad pretenda revitalizar la tradición de compromiso cívico inaugurada hace más de un siglo por el llamado grupo de Oviedo y esté dispuesta a aportar a la sociedad asturiana todo lo que cabe esperar de ella. Al mismo propósito de ayudar a definir un perfil prometedor de Asturias se unen las sugerencias hechas por Jonás Fernández, un político con visión estratégica, solvente y juicioso, para alinear las decisiones de la Comunidad Autónoma con las políticas europeas.

El problema de Asturias surge de forma recurrente desde hace medio siglo. Aún recuerdo a los académicos y políticos que con frecuencia pasaban por aquí y tenían por costumbre no abandonar el paraíso natural sin ofrecer su consejo sobre lo que debíamos hacer para sobreponernos al derrumbe de nuestra economía. La región está cambiando, pero encuentra dificultades para seguir el paso que marcan las sociedades más avanzadas. Se tiene la vaga impresión de que es una cuestión de actitud. Ciertamente, el pasado y la edad pesan mucho en el comportamiento de la sociedad asturiana. No obstante, despuntan por doquier iniciativas innovadoras, dirigidas al futuro. Hoy son muchos más que en tiempos de Pedro de Silva los asturianos que comprenden bien el sentido del cambio histórico en el que está envuelto el mundo entero. Para que las piezas acaben de encajar y Asturias sea más dinámica solo falta un liderazgo político a la altura del desafío. Y eso no se inventa. Se forja a fuego lento.