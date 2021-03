La teoría de la relatividad

Sé que siendo así limito mucho los temas de conversación. No soy la más popular en las reuniones de antiguas alumnas porque no suelo entrar al trapo sucio. Mi cuñada Fátima me da por imposible cuando intenta ponerme al día de los cotilleos familiares y en el trabajo suelo quedarme en silencio cuando el café de la mañana se convierte en una reunión a media voz donde despellejar a los demás. Hay quien posee el don de la cotorrería ingeniosa y venenosa, pero prefiero que ese ingenio y ese veneno se inviertan en labores más constructivas, no en pueriles ejercicios de destrucción. No me considero mejor que nadie, y eso me ayuda a no sentirme inferior en nada”.